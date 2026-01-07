Raye wraca do Polski! Gdzie i kiedy zagra? [DATA, MIEJSCE]

Ostatnio Raye pojawiła się w Polsce podczas Open'er Festival 2025. Teraz powróci do naszego kraju w ramach trasy "THIS TOUR MAY CONTAIN NEW MUSIC".

Koncert odbędzie się 22 stycznia, w łódzkiej Atlas Arenie. Organizatorem wydarzenia jest Live Nation. Będzie to pierwszy koncert trasy obejmującej Europę i Amerykę Północną.

"Przez całą trasę towarzyszyć jej będą młodsze siostry ABSOLUTELY i AMMA, które wystąpiły u jej boku na All Points East - dając fanom przedsmak rodzinnej energii, jakiej mogą oczekiwać na koncertach" - czytamy w zapowiedzi.

Rozwiń

Raye - kim jest?

Raye ma na koncie liczne hity znane na całym świecie - można wspomnieć choćby "Oscar Winning Tears", "Prada", "Escapism." czy wydane w 2025 roku "WHERE IS MY HUSBAND!".

Jej droga na szczyt nie była łatwa. Pomimo licznych sukcesów i piosenek napisanych dla Beyonce, Johna Legenda, Little Mix i Charli XCX, jej pierwsza wytwórnia nie zgadzała się na wydanie debiutanckiego albumu.

W 2021 roku rozstała się z wytwórnią płytową Polydor i zdecydowała się "pójść na swoje". Ablum "My 21st Century Blues" ostatecznie ukazał się 3 lutego 2023 roku, wydany niezależnie przez Human Re Sources. Singel "Escapism." (z gościnnym udziałem 070 Shake) dotarł na drugie miejsca brytyjskiej listy przebojów, była to też pierwsza piosenka Raye, która znalazła się na amerykańskiej liście "Billboardu".

"Zależy mi na tym, by ludzie mogli usłyszeć moją muzykę na żywo. Odbierać ją w najlepszej z możliwych form" - mówiła nam wtedy w rozmowie.