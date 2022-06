Rawa Blues Festival 2022: Magda Piskorczyk kolejną gwiazdą wydarzenia

Magda Piskorczyk znana jest ze swojego charakterystycznego wokalu. Śpiewa dojrzałym, niskim, "czarnym" głosem. Można o niej również śmiało powiedzieć - multiinstrumentalistka. Gra na gitarze akustycznej, elektrycznej i basowej, a także na instrumentach perkusyjnych.

Wykonuje głównie muzykę zakorzenioną w tradycji afro-amerykańskiej i afrykańskiej. Aranżuje i komponuje, regularnie koncertuje ze swym zespołem. Gościła na wielu festiwalach międzynarodowych, między innymi w Niemczech, Anglii, Szwecji, Norwegii, na Węgrzech, we Francji, USA czy na Tajwanie.

Sięga do afro-amerykańskich i afrykańskich korzeni bluesa, wykonuje także z powodzeniem pieśni gospel. Na stulecie urodzin legendarnej wokalistki Mahalii Jackson przygotowała specjalny program koncertowy oraz płytę z własnymi interpretacjami jej utworów, która otrzymała nominację do Fryderyka. Artystka prowadzi również warsztaty muzyczne dla młodych muzyków i wokalistów.

Dyskografia Magdy Piskorczyk liczy 6 albumów. Na debiutanckim "Blues Travelling" gościnnie zagrał Michał Urbaniak - legenda jazzu, natomiast podczas sesji płyty "Afro Groove" Magdę wspomagał Billy Gibson - wirtuoz harmonijki ustnej, laureat "Blues Award".

Rawa Blues Festival to najstarszy festiwal bluesowy w Polsce, jeden z najbardziej uznanych w Europie i największy na świecie odbywający się "in-door". Laureat prestiżowej nagrody "Keeping The Blues Alive 2012" w kategorii Festiwal Międzynarodowy, przyznanej przez amerykańską The Blues Foundation. W ostatnich latach, oprócz Spodka, Rawa Blues gościła w nowoczesnej Sali Koncertowej NOSPR, gdzie odbyły się niezapomniane koncerty takich artystów jak Keb'Mo, Rick Estrin & The Nightcats, Eden Brent czy dwukrotnie Irka Dudka w odsłonach z orkiestrą symfoniczną NOSPR-u oraz z własnym Big Bandem.

Podczas 40. edycji festiwalu, na festiwalowych scenach wystąpiła czołówka bluesowych artystów z kraju jak i zza granicy. Warto przypomnieć, że mieliśmy zaszczyt gościć takich wykonawców jak: Junior Wells, Koko Taylor, Keb'Mo, Robert Cray, JJ Grey & Mofro, James Blood Ulmer & Vernon Reid, Otis Taylor, Eric Sardinas czy Blind Boys of Alabama.

W tym roku na Rawie Blues zagrają: Macy Gray, Eric Gales, Mike Zito, Irek Dudek Big Band oraz Sławek Wierzcholski & Nocna Zmiana Bluesa.