Formacja założona jeszcze w PRL-u przez braci Andrzeja i Mariana Malcherków łączy w sobie elementy rhythm'n'bluesa, soul, funky i jazzu. Na swym koncie ma laury z praktycznie wszystkich festiwali muzyki rockowej i bluesowej organizowanych w Polsce od 1983 roku: Złota dziesiątka - Jarocin i OMPP, Rawa Blues, Blues Top 85, Olsztyńskie Noce Bluesowe, Jesień z Bluesem, Baltic Blues. Camping Muzyczny w Brodnicy, Blues nad Pilawa, Blues nad Bobrem.



Ciekawostką jest fakt, że Free Blues Band korzysta na scenie z oryginalnych organów Hammonda na których gra - jako jedyna w Polsce - przedstawicielka płci pięknej Agnieszka Malcherek.

Reklama

To właśnie z tym zespołem swój ostatni koncert w życiu zagrał Tadeusz Nalepa. Grupa ma na koncie też występ przed Deep Purple. Od lat muzycy prowadzą własny klub bluesowy w Szczecinie. Po długiej przerwie znów zagrają w katowickim Spodku podczas Rawy Blues.

Wideo Free Blues Band - Matter Of Time

Rawa Blues Festival to najstarszy festiwal bluesowy w Polsce, jeden z najbardziej uznanych w Europie i największy na świecie odbywający się "in-door". Laureat prestiżowej nagrody "Keeping The Blues Alive 2012" w kategorii Festiwal Międzynarodowy, przyznanej przez amerykańską The Blues Foundation. W ostatnich latach, oprócz Spodka, Rawa Blues gościła w nowoczesnej Sali Koncertowej NOSPR, gdzie odbyły się niezapomniane koncerty takich artystów jak Keb'Mo, Rick Estrin & The Nightcats, Eden Brent czy dwukrotnie Irka Dudka w odsłonach z orkiestrą symfoniczną NOSPR-u oraz z własnym Big Bandem.

Podczas 40 edycji festiwalu, na festiwalowych scenach wystąpiła czołówka bluesowych artystów z kraju jak i zza granicy jak m.in.: Junior Wells, Koko Taylor, Keb'Mo, Robert Cray, JJ Grey & Mofro, James Blood Ulmer & Vernon Reid, Otis Taylor, Eric Sardinas czy Blind Boys of Alabama.

W tym roku na Rawie Blues zagrają: Macy Gray, Eric Gales, Mike Zito, Irek Dudek Big Band, Sławek Wierzcholski & Nocna Zmiana Bluesa oraz Magda Piskorczyk.