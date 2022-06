Na dorobek toruńskiej grupy Nocna Zmiana Bluesa, prowadzonej przez harmonijkarza i wokalistę Sławka Wierzcholskiego, składa się 28 wydanych płyt (3 LP, 4 DVD, 21 CD). Cztery z nich osiągnęły status Złotej Płyty. Są wśród nich też albumy nagrane z takimi artystami, jak: Dżem ("Ciśnienie"), Krystyna Prońko czy Wojciech Karolak.

Ostatnia - jak dotąd - studyjna płyta zespołu zatytułowana "Amazonia" zdobyła tytuł Płyty Roku w plebiscycie kwartalnika "Twój Blues" w roku 2021.

Zaczynali od ortodoksyjnego bluesa, z czasem ich styl został wzbogacony o elementy muzyki ludowej, jazzowej i piosenki autorskiej. Podczas czterdziestoletniej kariery zagrali tysiące koncertów, odwiedzili również ze swoją muzyką kolebkę bluesa - USA oraz tak egzotyczne miejsca jak Zimbabwe.

Wcześniej ogłoszono, że podczas tegorocznej edycji Rawy wystąpią Macy Gray, Eric Gales, Mike Zito oraz Irek Dudek Big Band. Bilety na festiwal trafiły do sprzedaży 15 maja. Kolejne ogłoszenia wykonawców już wkrótce.

Rawa Blues Festival to najstarszy festiwal bluesowy w Polsce, jeden z najbardziej uznanych w Europie i największy na świecie odbywający się "in-door" (pod dachem). Laureat prestiżowej nagrody "Keeping The Blues Alive 2012" w kategorii Festiwal Międzynarodowy, przyznanej przez amerykańską The Blues Foundation.

W ostatnich latach, oprócz Spodka, Rawa Blues gościła w nowoczesnej Sali Koncertowej NOSPR, gdzie odbyły się niezapomniane koncerty takich artystów jak Keb' Mo, Rick Estrin & The Nightcats, Eden Brent czy dwukrotnie Irka Dudka w odsłonach z orkiestrą symfoniczną NOSPR-u oraz z własnym Big Bandem.



Podczas 40 edycji festiwalu, na festiwalowych scenach wystąpiła czołówka bluesowych artystów z kraju jak i zza granicy, m.in. Junior Wells, Koko Taylor, Keb' Mo, Robert Cray, JJ Grey & Mofro, James Blood Ulmer & Vernon Reid, Otis Taylor, Eric Sardinas czy Blind Boys of Alabama.