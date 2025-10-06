Ivan Ramirez znany szerzej jako Ramirez swoją karierę rozpoczął w okolicach 2014 roku. Muzyk mocno inspirował się rapem tworzonym w latach 90. w Memphis. Phonk w połączeniu z estetyką lo-fi stał się jego znakiem rozpoznawczym. Artysta wielokrotnie współpracował z duetem $uicideboy$, tworząc m.in EP-ki "G.R.E.Y.G.O.D.S." oraz "G.R.E.Y.G.O.D.S.I.I.". Wspólnie założyli także wytwórnię G59, w której wydają raperzy tacy jak Germ, Night Lovell czy Chetta.

Obecnie Ramirez nie jest już częścią G59, a w jego twórczości pojawiło się dużo więcej wpływów muzyki z zachodniego wybrzeża, o czym świadczą albumy "THA PLAYA$ MANUAL" oraz wydany w tym roku "THA PLAYA$ MANUAL II", z którego numery usłyszymy z pewnością na dwóch polskich koncertach!

Gdzie Ramirez wystąpi w Polsce?

Już 11 października w ramach trasy "From Frisco With Love", Ramirez zagra w warszawskim klubie Odessa, a dzień później zawita do Krakowa, gdzie usłyszymy go w Hype Parku.

Jego obecność, to jednak nie koniec przyjemności dla fanów phonku. Na obu występach towarzyszyć mu będzie również członek kolektywu Schemaposse - SXMPRA, który zasłynął dzięki hitom takim jak "COWBELL WARRIOR!" czy "Step Back!".

Bilety na koncerty Ramireza wciąż dostępne są do kupienia na stronie tixyapp.com w cenie 110 zł.

