Puscifer w Warszawie: "Odłóż telefon albo zostań unicestwiony" [RELACJA]

Nazwisko Maynarda Jamesa Keenana naturalnie przyciągało uwagę. A Perfect Circle czy Tool cieszą się w Polsce sporym zainteresowaniem. Żadnym zdziwieniem nie był zatem fakt, że debiut Puscifera w naszym kraju całkowicie się wyprzedał. Warszawski występ znalazł się na początku europejskiej odsłony "The Normal Isn't Tour", pomiędzy koncertami w Oslo i Berlinie.

Zanim wybrzmiały pierwsze dźwięki, trzeba było zaakceptować reguły zespołu. O całkowitym zakazie robienia zdjęć przypominano przy wejściu i przed rozpoczęciem występu. Komunikat organizacyjny stał się zresztą częścią przedstawienia. Na ekranie pojawiło się krótkie nagranie, którego przesłanie można było sprowadzić do prostego: "Odłóż telefon albo zostań unicestwiony". Publiczność musiała jeszcze potwierdzić, że liczy się z konsekwencjami. Groźba została przyjęta ze zrozumieniem. Dopiero podczas ostatniego numeru zespół pozwolił wszystkim zrobić sobie pamiątkę. Najpierw należało jednak wejść w ten spektakl bez możliwości oglądania go przez własny ekran.

Puscifer wciągnęli Stodołę do swojego świata

Cały koncert na swoich barkach niosły perkusja Gunnara Olsena i wokale Maynarda oraz Cariny Round, ale o jego wyjątkowości zdecydowało znacznie więcej. Puscifer zamienili warszawską Stodołę w przestrzeń osobliwego, dopracowanego spektaklu. Przez około dwie godziny można było naprawdę zatracić się w ich muzyce - pod warunkiem że telefon pozostawał w kieszeni.

Muzycznie Puscifer od początku mieli czym utrzymać uwagę. Cały koncert brzmiał bardzo przejrzyście. Momentami pojawiały się skojarzenia z pozostałymi projektami Maynarda, ale nie odbierały Pusciferowi własnej tożsamości. Były raczej znajomymi punktami w znacznie bardziej ekscentrycznej przestrzeni. Podobnie działał głos Round - chwilami wchodziła w rejestry przywodzące na myśl Beth Gibbons, by zaraz poprowadzić frazę tak, że znów byliśmy bezsprzecznie w świecie Puscifera. Jednocześnie nie był to koncert, który przez cały czas prowadził słuchacza najprostszą drogą. W tych zmianach, napięciach i chwilowych skojarzeniach kryła się jednak duża część jego siły.

Maynard i Round jak postaci z gry

Scena miała dodatkowy poziom za perkusją, na którym muzycy pojawiali się od czasu do czasu. Ten układ pozwalał zmieniać kompozycję całego przedstawienia, a ruchy Round i Maynarda sprawiały, że momentami wyglądali jak postaci z "Mortal Kombat", które zaraz zetrą się ze sobą stojąc na tle reszty zespołu.

Wszystko, co opisuję brzmi jednak stosunkowo poważnie, a nie zapominajmy, że Puscifer, to twór momentami satyryczny. Po "Pendulum" na ekranie obejrzeliśmy "Bangers and Mashups", krótką parodię programu kulinarnego z wokalistami w rolach głównych. Z kolei po "The Remedy" przyszła pora na dziesięciominutową przerwę z muzyką rodem z windy.

Dave Hill nie zamierzał zejść ze sceny

Osobną rolę w całym widowisku odegrał Dave Hill, który wcześniej otwierał wieczór. Kilkukrotnie wracał na scenę, zaczepiał zespół i skutecznie naruszał porządek występu. Dostarczył Maynardowi i Round pistolety na piankowe pociski a później wjechał na scenę na rowerku.

Najlepsze zostawił jednak na koniec. Pojawił się jeszcze z gitarą, by zagrać solówkę w "A Public Stoning", a kiedy Puscifer zeszli ze sceny, najwyraźniej uznał, że jego występ wcale się nie skończył. Posypały się między innymi riffy Ozzy'ego czy AC/DC, a do akcji musieli wkroczyć techniczni i go wyprowadzić.

To był koncert wybitny i bardzo dobrze wprowadzający w szalony świat Puscifera. Nie zawsze prosty, za to wizualnie i muzycznie dopracowany tak, że przez około dwie godziny nie trzeba było szukać niczego poza sceną. Telefon ostatecznie można było wyjąć. Tyle że najważniejsza pamiątka z tego wieczoru i tak nie zmieściła się w zdjęciu.

Puscifer w Warszawie: setlista

Thrust Self Evident Bad Wolf Normal Isn't The Algorithm The Quiet Parts Pendulum The Arsonist Mantastic Bullet Train to Iowa The Remedy The Humbling River ImpetuoUs Momma Sed (Versatile Mix) Seven One Grand Canyon Conditions of My Parole A Public Stoning

Za organizację wydarzenia odpowiadało Live Nation.