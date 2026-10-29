Puscifer w Warszawie: "Odłóż telefon albo zostań unicestwiony" [RELACJA]

Nazwisko Maynarda Jamesa Keenana naturalnie przyciągało uwagę. A Perfect Circle czy Tool cieszą się w Polsce sporym zainteresowaniem. Żadnym zdziwieniem nie był zatem fakt, że debiut Puscifera w naszym kraju całkowicie się wyprzedał. Warszawski występ znalazł się na początku europejskiej odsłony "The Normal Isn't Tour", pomiędzy koncertami w Oslo i Berlinie.
Zanim wybrzmiały pierwsze dźwięki, trzeba było zaakceptować reguły zespołu. O całkowitym zakazie robienia zdjęć przypominano przy wejściu i przed rozpoczęciem występu. Komunikat organizacyjny stał się zresztą częścią przedstawienia. Na ekranie pojawiło się krótkie nagranie, którego przesłanie można było sprowadzić do prostego: "Odłóż telefon albo zostań unicestwiony". Publiczność musiała jeszcze potwierdzić, że liczy się z konsekwencjami. Groźba została przyjęta ze zrozumieniem. Dopiero podczas ostatniego numeru zespół pozwolił wszystkim zrobić sobie pamiątkę. Najpierw należało jednak wejść w ten spektakl bez możliwości oglądania go przez własny ekran.
Puscifer wciągnęli Stodołę do swojego świata
Cały koncert na swoich barkach niosły perkusja Gunnara Olsena i wokale Maynarda oraz Cariny Round, ale o jego wyjątkowości zdecydowało znacznie więcej. Puscifer zamienili warszawską Stodołę w przestrzeń osobliwego, dopracowanego spektaklu. Przez około dwie godziny można było naprawdę zatracić się w ich muzyce - pod warunkiem że telefon pozostawał w kieszeni.
Muzycznie Puscifer od początku mieli czym utrzymać uwagę. Cały koncert brzmiał bardzo przejrzyście. Momentami pojawiały się skojarzenia z pozostałymi projektami Maynarda, ale nie odbierały Pusciferowi własnej tożsamości. Były raczej znajomymi punktami w znacznie bardziej ekscentrycznej przestrzeni. Podobnie działał głos Round - chwilami wchodziła w rejestry przywodzące na myśl Beth Gibbons, by zaraz poprowadzić frazę tak, że znów byliśmy bezsprzecznie w świecie Puscifera. Jednocześnie nie był to koncert, który przez cały czas prowadził słuchacza najprostszą drogą. W tych zmianach, napięciach i chwilowych skojarzeniach kryła się jednak duża część jego siły.
Maynard i Round jak postaci z gry
Scena miała dodatkowy poziom za perkusją, na którym muzycy pojawiali się od czasu do czasu. Ten układ pozwalał zmieniać kompozycję całego przedstawienia, a ruchy Round i Maynarda sprawiały, że momentami wyglądali jak postaci z "Mortal Kombat", które zaraz zetrą się ze sobą stojąc na tle reszty zespołu.
Wszystko, co opisuję brzmi jednak stosunkowo poważnie, a nie zapominajmy, że Puscifer, to twór momentami satyryczny. Po "Pendulum" na ekranie obejrzeliśmy "Bangers and Mashups", krótką parodię programu kulinarnego z wokalistami w rolach głównych. Z kolei po "The Remedy" przyszła pora na dziesięciominutową przerwę z muzyką rodem z windy.
Dave Hill nie zamierzał zejść ze sceny
Osobną rolę w całym widowisku odegrał Dave Hill, który wcześniej otwierał wieczór. Kilkukrotnie wracał na scenę, zaczepiał zespół i skutecznie naruszał porządek występu. Dostarczył Maynardowi i Round pistolety na piankowe pociski a później wjechał na scenę na rowerku.
Najlepsze zostawił jednak na koniec. Pojawił się jeszcze z gitarą, by zagrać solówkę w "A Public Stoning", a kiedy Puscifer zeszli ze sceny, najwyraźniej uznał, że jego występ wcale się nie skończył. Posypały się między innymi riffy Ozzy'ego czy AC/DC, a do akcji musieli wkroczyć techniczni i go wyprowadzić.
To był koncert wybitny i bardzo dobrze wprowadzający w szalony świat Puscifera. Nie zawsze prosty, za to wizualnie i muzycznie dopracowany tak, że przez około dwie godziny nie trzeba było szukać niczego poza sceną. Telefon ostatecznie można było wyjąć. Tyle że najważniejsza pamiątka z tego wieczoru i tak nie zmieściła się w zdjęciu.
Puscifer w Warszawie: setlista
- Thrust
- Self Evident
- Bad Wolf
- Normal Isn't
- The Algorithm
- The Quiet Parts
- Pendulum
- The Arsonist
- Mantastic
- Bullet Train to Iowa
- The Remedy
- The Humbling River
- ImpetuoUs
- Momma Sed (Versatile Mix)
- Seven One
- Grand Canyon
- Conditions of My Parole
- A Public Stoning
Za organizację wydarzenia odpowiadało Live Nation.