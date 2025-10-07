W dniach 8-9 listopada w Gdańsku będzie miała miejsce trzecia edycja festiwalu Inside Seaside - największej tego typu imprezy indoorowej w Polsce! Wielu fanów alternatywnej muzyki czeka na jesienne wydarzenie miesiącami. Znamy już pełen line-up imprezy! Kto wystąpi na hali AmberExpo w drugi weekend listopada?

Kto wystąpi 8 listopada na Inside Seaside?

W ramach festiwalu rozstawione zostaną trzy sceny, na których zagrają zarówno zagraniczne gwiazdy, jak i polscy artyści. W sobotę, 8 listopada, scenę główną Gdańsk Stage otworzy Ofelia - jeden z najmocniejszych głosów na polskiej scenie alternatywnej. Tuż po niej zaprezentuje się nasz rodzimy projekt Fisz Emade Tworzywo, a następnie widzowie będą mieli okazję usłyszeć norweską piosenkarkę Sigrid. Headlinerem wydarzenia tego dnia został duet Royel Otis, który w lecie podbił sceny największych festiwali na świecie i zyskał miano jednego z najbardziej intrygujących zespołów współczesnej alternatywy.

Na pozostałych dwóch scenach w sobotni wieczór zaprezentują się: Pink Freud, Marcin Masecki & Boleros, Altın Gün, Zimmer90 (Ergo Hestia Theatre Stage) oraz Metro, Liana Flores, Ścianka, Kosmonauci (Alior Bank Upstage).

Kto wystąpi 9 listopada na Inside Seaside?

Drugiego dnia imprezy, 9 listopada, Gdańsk Stage otworzy Cinnamon Gum - funkowo-soulowy projekt prosto z naszego podwórka, przy którym każdy z widzów będzie się kołysał. Później zobaczymy Natalię Przybysz oraz indierockowy zespół The Kills z Wielkiej Brytanii. Główną gwiazdą wieczoru została grupa Franz Ferdinand, uznawana za szkocką legendę, która od dwóch dekad dostarcza słuchaczom potężną dawkę tanecznego rocka.

Tego dnia na innych scenach zaprezentują się: Matylda/Łukasiewicz, Baxter Dury, King Gizzard & The Lizard Wizard, Deadletter (Ergo Hestia Theatre Stage) oraz Yana, Seweryn z zespołem, The Pill, Baasch (Alior Bank Upstage).

Strefa Rozmów na Inside Seaside. Jakie osobistości odwiedzą festiwal?

Dodatkowo na Inside Seaside uczestnicy będą mieli okazję posłuchać panelów i wywiadów z gośćmi, związanymi ze światem muzyki, a także ekspertami od spraw politycznych czy społecznych. Odwiedzą oni Strefę Rozmów Radia 357. Wśród osobistości, które zabiorą głos na gdańskim festiwalu będą m.in. Marcin Matczak (polityk i ojciec rapera, Maty), generał Rajmund Andrzejczak, Babka od histy (Agnieszka Jankowiak-Maik) czy Urszula Dudziak.

W AmberExpo uczestnicy festiwalu będą mogli odwiedzić także Targi Plakatu, kino Inside Seaside oraz strefę "100cznia na wyjeździe".

Bilety na wydarzenie wciąż są w sprzedaży. Dwudniowy karnet to koszt 640 zł, a wejściówka na pojedynczy dzień kosztuje 427 zł.

