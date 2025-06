The Streets to legendarny projekt Mike'a Skinnera , który zrewolucjonizował brytyjski hip-hop. Artysta od ponad dwóch dekad kroczy własną ścieżką, łącząc w swojej twórczości style takie jak rap, grime, house oraz UK garage. Efektem jego działań są głośne albumy - m.in. słynny debiut "Original Pirate Material" z 2002 r. czy nowszy "The Darker the Shadow the Brighter the Light" , wydany w 2023 r. - które znalazły się w Top 10 sprzedaży krążków w Wielkiej Brytanii.

W warszawskiej Progresji wybrzmiały zarówno popularne "Dry Your Eyes", "Has It Come to This?" czy "Blinded by the Lights", jak i mniej znane "Everything Is Borrowed", czy duet w oryginale wykonywany z Fredem again..., zatytułowany "Mike (desert island duvet)".