Jeszcze w tym roku Polskę odwiedzą prawdziwe ikony death metalu i grindcore'u. Mowa tu o zespołach Possessed, Terrorizer i Massacre. Towarzyszyć im będą również grupy Nightfall i Ater. Gdyby sama informacja o koncertach wspominanych formacji nie była wystarczająca, usłyszymy od nich na żywo najbardziej kultowe wydawnictwa!

Morbidfest zawita do trzech miast w Polsce!

Końcem 2025 roku w ramach Morbidfestu w Gdańsku, Warszawie i Krakowie będziemy mogli usłyszeć na żywo album, który na dobre rozkręcił gatunek znany jako death metal. Possessed zagrają w całości krążek "Seven Churches", który w tym roku obchodzi swoje 40. urodziny!

Z kolei Terrorizer zaprezentują w całości płytę "World Downfall"! Ekipa, w której znajdziemy m.in. byłych członków Morbid Angel - Davida Vincenta i Pete'a Sandovala, swoim debiutem podzieliła się ze światem w 1989 roku, dołączając do światowej czołówki grindcore'u.

U boku legend pojawią się jeszcze trzy zespoły: amerykańska ekipa Massacre, której liderem jest Kam Lee (były muzyk Death), grecka formacja Nightfall oraz chilijski Ater.

Pierwszy koncert w ramach Morbidfest odbędzie się 24 listopada w warszawskim klubie Progresja. Dzień później artyści odwiedzą B90 w Gdańsku. Na ostatni z koncertów fani będą musieli poczekać chwilę dłużej. Show w krakowskim Hype Parku planowany jest dopiero na 7 grudnia 2025 r.

Bilety w cenie 159,43 (z opłatą serwisową) dostępne są już w sprzedaży na stronie organizatorów wydarzenia - Knock Out Productions.

