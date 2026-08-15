Poprawiny czas zacząć! Co wydarzyło się drugiego dnia festiwalu w Mrągowie? [RELACJA]

Alicja Rudnicka

Oprac.: Alicja Rudnicka

Po piątkowym "największym weselu w Polsce" przyszedł czas na huczne poprawiny. W sobotni wieczór na scenie amfiteatru nad jeziorem Czos wystąpią m.in. Sławomir i Kajra, Skolim, Shazza, Bayer Full, Halina Mlynkova, Natasza oraz Rafał Brzozowski.

Kajra i SławomirAKPA AKPA

Jubileuszowy Festiwal Weselnych Przebojów w Mrągowie wkracza w drugi dzień! W sobotę 15 sierpnia amfiteatr nad jeziorem Czos ponownie zamieni się w wielką, roztańczoną salę weselną. Po piątkowych koncertach nadszedł czas na tradycyjne poprawiny.

Wydarzenie poprowadzą Ela Romanowska, Rafał Maserak, Ilona Krawczyńska oraz Andrzej Kozłowski. Jednym z najważniejszych punktów wieczoru będzie jubileusz Sławomira i Kajry, którzy w tym roku świętują 15. rocznicę ślubu. Para od lat jest związana z mrągowskim festiwalem, dlatego organizatorzy przygotowali dla niej specjalną niespodziankę.

Transmisja rozpocznie się o godz. 19:55 w Polsacie. Po godz. 22:45 dalszą część wydarzenia będzie można oglądać na antenie Polo TV.

Na scenie pojawią się: Sławomir i Kajra, Halina Mlynkova, Natasza, Skolim, Mirosław Kalisiewicz, Rafał Brzozowski, Classic, Shazza, Andre, Ania Rusowicz, Michał Milowicz, Bayer Full oraz Baby Full. Artystom towarzyszyć będzie orkiestra pod dyrekcją Marcina Partyki, a muzykę pomiędzy kolejnymi punktami programu zapewni DJ Mietek.

Zobacz również:

Podczas "A Story of Polish Jazz" wystąpi m.in. Henryk Miśkiewicz
Jazz

Jazz się budzi jesienią. Dwa wyjątkowe koncerty "A Story of Polish Jazz"

Oliwia Kopcik
Oliwia Kopcik

Co dzieje się na poprawinach w Mrągowie? Relacja na żywo

Wieczór otworzyli Sławomir i Kajra, a towarzyszyli im Rafał Brzozowski oraz zespół Classic. Artyści wspólnie wykonali utwór "Hej, wesele", rozpoczynając tym samym huczne poprawiny w Mrągowie.

"Potrafimy zacząć z przytupem!" - podsumowała Ela Romanowska. Prowadzący szybko przeszli do małżeńskich żartów. "Należą się brawa dla mojej żony, że wytrzymała ze mną tyle lat" - stwierdził Rafał Maserak. "Brawa dla mojego męża, który osiwiał dopiero po 10 latach" - odpowiedziała mu Romanowska.

Chwilę później na estradę powrócili Sławomir i Kajra, prezentując jeden ze swoich największych przebojów - "Miłość w Zakopanem". Następnie mikrofon przejął Rafał Brzozowski, który wykonał wakacyjny hit "Chałupy Welcome To" z repertuaru Zbigniewa Wodeckiego.

W dalszej części koncertu przed publicznością zaprezentowała się Halina Mlynkova z przebojem "Czerwone korale". Tuż po jej występie z tłumu niespodziewanie wyłonili się Andre i Chilli. Artyści natychmiast poderwali widownię do zabawy utworem "Ale Ale Aleksandra".

"Ja tutaj przeżywam lekcję miłości, kochani" - wyznał Andre, zapowiadając kolejny utwór. Chwilę później ze sceny wybrzmiała "Lekcja miłości".

Następnie na scenie pojawił się Michał Milowicz, który wykonał medley przebojów "Czarny Alibaba", "Rycz, mała, rycz" i "Najwięcej witaminy". Artysta porwał do tańca Elę Romanowską, lecz po chwili "zazdrosny" Rafał Maserak żartobliwie wyrwał prowadzącą z jego objęć.

Po krótkiej przerwie na scenie pojawili się Natasza Urbańska i Rafał Brzozowski, którzy porwali publiczność do zabawy przebojem "Daj mi tę noc".

Relacja będzie aktualizowana na bieżąco. Zostań z nami!

Ela Romanowska poprowadzi Festiwal Weselnych Przebojów. "Trzeba trochę improwizować" INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze