Poprawiny czas zacząć! Co wydarzyło się drugiego dnia festiwalu w Mrągowie? [RELACJA]

Jubileuszowy Festiwal Weselnych Przebojów w Mrągowie wkracza w drugi dzień! W sobotę 15 sierpnia amfiteatr nad jeziorem Czos ponownie zamieni się w wielką, roztańczoną salę weselną. Po piątkowych koncertach nadszedł czas na tradycyjne poprawiny.

Wydarzenie poprowadzą Ela Romanowska, Rafał Maserak, Ilona Krawczyńska oraz Andrzej Kozłowski. Jednym z najważniejszych punktów wieczoru będzie jubileusz Sławomira i Kajry, którzy w tym roku świętują 15. rocznicę ślubu. Para od lat jest związana z mrągowskim festiwalem, dlatego organizatorzy przygotowali dla niej specjalną niespodziankę.

Transmisja rozpocznie się o godz. 19:55 w Polsacie. Po godz. 22:45 dalszą część wydarzenia będzie można oglądać na antenie Polo TV.

Na scenie pojawią się: Sławomir i Kajra, Halina Mlynkova, Natasza, Skolim, Mirosław Kalisiewicz, Rafał Brzozowski, Classic, Shazza, Andre, Ania Rusowicz, Michał Milowicz, Bayer Full oraz Baby Full. Artystom towarzyszyć będzie orkiestra pod dyrekcją Marcina Partyki, a muzykę pomiędzy kolejnymi punktami programu zapewni DJ Mietek.

Co dzieje się na poprawinach w Mrągowie? Relacja na żywo

Wieczór otworzyli Sławomir i Kajra, a towarzyszyli im Rafał Brzozowski oraz zespół Classic. Artyści wspólnie wykonali utwór "Hej, wesele", rozpoczynając tym samym huczne poprawiny w Mrągowie.

"Potrafimy zacząć z przytupem!" - podsumowała Ela Romanowska. Prowadzący szybko przeszli do małżeńskich żartów. "Należą się brawa dla mojej żony, że wytrzymała ze mną tyle lat" - stwierdził Rafał Maserak. "Brawa dla mojego męża, który osiwiał dopiero po 10 latach" - odpowiedziała mu Romanowska.

Chwilę później na estradę powrócili Sławomir i Kajra, prezentując jeden ze swoich największych przebojów - "Miłość w Zakopanem". Następnie mikrofon przejął Rafał Brzozowski, który wykonał wakacyjny hit "Chałupy Welcome To" z repertuaru Zbigniewa Wodeckiego.

W dalszej części koncertu przed publicznością zaprezentowała się Halina Mlynkova z przebojem "Czerwone korale". Tuż po jej występie z tłumu niespodziewanie wyłonili się Andre i Chilli. Artyści natychmiast poderwali widownię do zabawy utworem "Ale Ale Aleksandra".

"Ja tutaj przeżywam lekcję miłości, kochani" - wyznał Andre, zapowiadając kolejny utwór. Chwilę później ze sceny wybrzmiała "Lekcja miłości".

Następnie na scenie pojawił się Michał Milowicz, który wykonał medley przebojów "Czarny Alibaba", "Rycz, mała, rycz" i "Najwięcej witaminy". Artysta porwał do tańca Elę Romanowską, lecz po chwili "zazdrosny" Rafał Maserak żartobliwie wyrwał prowadzącą z jego objęć.

Po krótkiej przerwie na scenie pojawili się Natasza Urbańska i Rafał Brzozowski, którzy porwali publiczność do zabawy przebojem "Daj mi tę noc".

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