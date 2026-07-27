Łódź Summer Festival odbywał się w dniach 24-26 lipca. To bezpłatny festiwal organizowany z okazji urodzin Łodzi. Pierwsza edycja miała miejsce w 2023 r. - wówczas miasto obchodziło swoje 600-lecie i już wtedy wydarzenie zebrało około milionową publiczność. W kolejnych latach zainteresowanie darmową imprezą rosło - z tego powodu zdecydowano się przenieść imprezę na Łódzkie Błonia.

W tym roku na scenach pojawili się m.in. Natalia Imbruglia, Rudimental, Timbaland, Mata, Chivas, Tede, PRO8L3M, Dawid Kwiatkowski, Zalia czy Sean Paul. To właśnie występ tego ostatniego wzbudził w niedzielę największe emocje.

Internauci po koncercie Seana Paula. "Żenada"

Sean Paul miał być największą gwiazdą ostatniego dnia Łódź Summer Festival. Jego koncert opóźnił się o półtorej godziny i trwał... 40 minut. Pod sceną można było zobaczyć wyświetlane na komórkach "Dawać tego szona". Dodatkowo publiczność zarzucała mu śpiewanie z playbacku.

"Dokładnie 1.5h, masakra … a organizatorzy zamiast powiedzieć wprost, że będzie tyle opóźnienia i by sobie ludzie jakoś ten czas zorganizowali, to stali jak kolki na polu", "1,5 godziny spóźnienia!? Żenada!", "Nie wiem, czy bardziej zażenowało mnie spóźnienie, to, że playback siadł całkowicie, to, że na początku się dwie ścieżki chyba nałożyły, czy to, że trwało tylko 40 minut, czy brak bisów", "Sean Paul w ciągu tych 1,5h nagrywał playback na 40-minutowy koncert, bo poprzedni się skasował niechcący, i zdążył jeszcze nagrać nową płytę", "Największe rozczarowanie" - takie komentarze można znaleźć w sieci.

Przyczyną spóźnienia miały być problemy techniczne, choć niektórzy twierdzą, że opóźnienie wynikło z winy artysty. "Nie 'kazał na siebie czekać', tylko był problem techniczny, a Sean Paul był gotowy. I tak, też czekałem jak wiele tysięcy ludzi. A wszyscy ci, którzy zaczną hejtować, to najważniejsze że naprawili, bo cóż… złośliwość rzeczy martwych" - pisali jedni. "Wyglądał, jakby wrócił właśnie z 3-dniowych negocjacji z kartelem Sinaloa", "To go Polacy ugościli" - komentowali drudzy. Największym uznaniem tego dnia cieszyły się koncerty Maty i Chivasa.



