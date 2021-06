Pierwszy po lockdownie wielki festiwal w Operze Leśnej w Sopocie już w dniach 25-26 czerwca. Kto wystąpi podczas Polsat SuperHit Festiwalu?

Każdego roku, w ostatni weekend maja, Polsat SuperHit Festiwal tradycyjnie otwierał letni sezon muzyczny. W tym roku niemal do samego końca nie było wiadomo, jakie będą obowiązywać obostrzenia.

Z tego powodu pierwotny termin 4-6 czerwca został zmieniony. Ale udało się - Polsat SuperHit Festiwal powraca! I będzie pierwszym sopockim telewizyjnym festiwalem po lockdownie.

"Do ostatniej chwili nie było pewności, czy będziemy mogli wrócić po tej wymuszonej pandemią przerwie do Opery Leśnej. Tęsknili za festiwalem widzowie Polsatu oraz artyści. I udało się. Pierwszego dnia usłyszymy artystkę, do której niewątpliwie należy ten rok, czyli Beatę Kozidrak wraz z Bajmem, którzy wykonają największe hity zespołu i przeboje z solowych płyt Beaty" - zapowiada Nina Terentiew, Dyrektor Programowa Polsatu.

"Zapewniam państwa, że zgromadzenie tylu znakomitych muzyków nie było łatwe - po półtorarocznej przerwie worek z koncertami wprost się rozsypał" - zdradza kulisy festiwalu.

Polsat SuperHit Festiwal 2021 powstaje we współpracy z Miastem Sopot, Bałtycką Agencją Artystyczną BART, za współorganizację odpowiada AlberT-ART. Partnerem strategicznym Festiwalu jest Związek Producentów Audio-Video (ZPAV).



Pierwszego dnia (25 czerwca) widzowie zobaczą koncert "Płynie w nas gorąca krew" Beaty Kozidrak i grupy Bajm oraz Sopocki Hit Kabaretowy pod hasłem "Śmiech to zdrowie!" (wystąpią Kabaret Moralnego Niepokoju, Kabaret Młodych Panów, Jerzy Kryszak, Ani Mru Mru, Kabaret Smile, Kabaret Kałasznikoff, Kabaret Czesuaf i Grupa MoCarta).

Sopocki Hit Kabaretowy poprowadzi Piotr Bałtroczyk, a o oprawę muzyczną zadba Torres Brothers.

"Cieszę się, że Opera Leśna znowu wypełni się ludźmi. Tym bardziej, że w tym roku świętujemy 120-lecie miasta oraz 60-lecie sopockich festiwali! Opera Leśna ma bogatą historię festiwalową i jest niezwykle lubiana przez widzów. Artyści, mieszkańcy i nasi goście - wszyscy długo czekaliśmy na prawdziwe spotkanie, a nie tylko na kulturę online. Polsat to sprawdzony partner dobrych wydarzeń, nasza współpraca przy organizacji festiwalu trwa od 2003 roku i jestem przekonany, że jeszcze wiele lat wspólnych przedsięwzięć przed nami. Z radością zapraszam do Sopotu!" - podkreślił Jacek Karnowski, prezydent Sopotu.

Drugi dzień imprezy (sobota 26 czerwca) to specjalny występ grupy Enej (10 lat od wygranej w "Must Be The Music") oraz koncert "Najlepsi z najlepszych". Na deskach Opery Leśnej pojawią się sanah, Sławomir, Michał Szpak, Doda, Pectus, Andrzej Piaseczny, Paweł Domagała, Golec uOrkiestra, Gromee, Viki Gabor, Kayah, IRA, Kortez i Justyna Steczkowska.

Do sprzedaży trafi 50% miejsc z puli biletów ogólnie dostępnych w Operze Leśnej zgodnie z obowiązującym reżimem sanitarnym, a także dodatkowe miejsca dla osób zaszczepionych (posiadających odpowiedni dokument potwierdzający szczepienie). Weryfikacja osób zaszczepionych będzie się odbywać przed wejściem do Opery Leśnej, na podstawie obowiązującego zaświadczenia w formie wydruku lub aktywnego kodu QR w aplikacji mobilnej.

W trakcie trwania Festiwalu zostaną zachowane wszystkie wymagane zabezpieczenia zgodnie z wydanym rozporządzeniem. Uwaga! Osoby posiadające wcześniej zakupione bilety, będą miały możliwość wyboru nowych miejsc przed oficjalnym startem sprzedaży.



