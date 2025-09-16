Polsat stawia na sprawdzoną gwiazdę. Olek Sikora poprowadzi koncert roku

Alicja Rudnicka

Oprac.: Alicja Rudnicka

Jedna z najważniejszych twarzy telewizji znów stanie na scenie największego muzycznego wydarzenia w kraju. Olek Sikora, ubiegłoroczny ulubieniec widzów, został ponownie zaproszony do grona gospodarzy Roztańczonego PGE Narodowego 25.

Olek Sikora poprowadzi "Roztańczony PGE Narodowy"
Olek Sikora poprowadzi "Roztańczony PGE Narodowy"Arsen PetrovychEast News

Choć obecnie prezenter intensywnie przygotowuje się do występów w "Tańcu z Gwiazdami", nie ukrywa, że udział w koncercie jest dla niego priorytetem. "27 września zapominamy o zegarkach, kalendarzach, poniedziałkach i wszystkich obowiązkach, bo Roztańczony PGE Narodowy 25 to jedyne miejsce, gdzie znajdziecie czystą radość. Jego adres na ten dzień powinien zmienić się na ulicę: Bawmy Się Razem 1, 00-Tańczymy, jakby jutra miało nie być" - mówi z entuzjazmem.

Dodaje też: "Już dziś daję słowo, że nie mogę się doczekać, żeby po raz kolejny spotkać się z Wami na tym stadionie i wspólnie zamienić go w największy parkiet w Polsce. Coś czuję, że będziecie jeszcze latami opowiadać znajomym, co robiliście z nami tego wieczoru w Warszawie lub przed telewizorami".

Od stacji muzycznych do roli człowieka-orkiestry

Sikora to nie tylko charyzmatyczny prowadzący, ale także doświadczony dziennikarz i konferansjer. Karierę rozpoczynał w kanałach muzycznych, by następnie przejść do ogólnopolskiej telewizji. Zjednał sobie widzów dzięki naturalności, wysokiej kulturze osobistej i nienagannemu poczuciu humoru. Dziś uchodzi za jednego z najbardziej rozpoznawalnych prezenterów młodego pokolenia, który potrafi odnaleźć się w każdej telewizyjnej roli.

Gwiazdorska obsada i transmisja na żywo

W jubileuszowej odsłonie Roztańczonego PGE Narodowego Olek Sikora pojawi się na scenie w towarzystwie Mileny i Ilony Krawczyńskich, Rafała Maseraka oraz Kamila Balei. Koncert zostanie wyemitowany na żywo w Polsacie, a retransmisję będzie można obejrzeć w Polo TV.

Partnerem medialnym wydarzenia jest Radio ZET, a organizację koncertu powierzono firmie Krysiak Polska. Start już 27 września o godzinie 19:55.

