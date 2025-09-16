Polsat stawia na sprawdzoną gwiazdę. Olek Sikora poprowadzi koncert roku

Choć obecnie prezenter intensywnie przygotowuje się do występów w "Tańcu z Gwiazdami", nie ukrywa, że udział w koncercie jest dla niego priorytetem. "27 września zapominamy o zegarkach, kalendarzach, poniedziałkach i wszystkich obowiązkach, bo Roztańczony PGE Narodowy 25 to jedyne miejsce, gdzie znajdziecie czystą radość. Jego adres na ten dzień powinien zmienić się na ulicę: Bawmy Się Razem 1, 00-Tańczymy, jakby jutra miało nie być" - mówi z entuzjazmem.

Dodaje też: "Już dziś daję słowo, że nie mogę się doczekać, żeby po raz kolejny spotkać się z Wami na tym stadionie i wspólnie zamienić go w największy parkiet w Polsce. Coś czuję, że będziecie jeszcze latami opowiadać znajomym, co robiliście z nami tego wieczoru w Warszawie lub przed telewizorami".

Od stacji muzycznych do roli człowieka-orkiestry

Sikora to nie tylko charyzmatyczny prowadzący, ale także doświadczony dziennikarz i konferansjer. Karierę rozpoczynał w kanałach muzycznych, by następnie przejść do ogólnopolskiej telewizji. Zjednał sobie widzów dzięki naturalności, wysokiej kulturze osobistej i nienagannemu poczuciu humoru. Dziś uchodzi za jednego z najbardziej rozpoznawalnych prezenterów młodego pokolenia, który potrafi odnaleźć się w każdej telewizyjnej roli.

Gwiazdorska obsada i transmisja na żywo

W jubileuszowej odsłonie Roztańczonego PGE Narodowego Olek Sikora pojawi się na scenie w towarzystwie Mileny i Ilony Krawczyńskich, Rafała Maseraka oraz Kamila Balei. Koncert zostanie wyemitowany na żywo w Polsacie, a retransmisję będzie można obejrzeć w Polo TV.

Partnerem medialnym wydarzenia jest Radio ZET, a organizację koncertu powierzono firmie Krysiak Polska. Start już 27 września o godzinie 19:55.

