Pol'And'Rock Festival: Znamy finalistów eliminacji i laureatów Złotego Bączka

Aż 11 uczestników finału eliminacji zagra na tegorocznej edycji Pol'And'Rock Festival (wcześniej odbywający się pod nazwą Przystanek Woodstock). Poznaliśmy również laureatów Złotego Bączka.

Pol'And'Rock Festival (wcześniej znany pod nazwą Przystanek Woodstock) to największy w Polsce i jeden z największych w Europie festiwali muzycznych. Tegoroczna 24. edycja odbędzie się w terminie 2-4 sierpnia w Kostrzynie nad Odrą (woj. lubuskie).

W sobotę (30 czerwca) w Klubie Progresja w Warszawie odbył się finał 10. eliminacji do tej imprezy. Co roku kilkaset wykonawców z całego świata przysyła swoje płyty do Fundacji WOŚP, by móc zagrać na tym jednym z największych europejskich festiwali.

Tuż przed 16.00 jury pod przewodnictwem Jurka Owsiaka otworzyło finał Eliminacji, w którym zobaczyliśmy 11 zespołów znanych publiczności z wcześniejszych koncertów we Wrocławiu, Poznaniu i Gdańsku: Horrorscope, Cichy, Opus Magnum, OHO!KOKO, Snowman, Pull The Wire, Dream Atlas, Rust, Glasspop, Hope i Agata Karczewska. Zagrali także: gość specjalny - Venflon oraz gwiazda wieczoru - Happysad.

Uczestników finału oceniali Jurek Owsiak (prezes zarządu Fundacji WOŚP), Andrzej Puczyński (prezes ZPAV, Izabelin Studio), Tomasz "Kasprol" Kasprzyk (dziennikarz muzyczny Antyradia, multiinstrumentalista), Piotr Chancewicz "Dziki" (producent muzyczny, muzyk) i Krzysztof Dobies "Milkee" (rzecznik prasowy Pol'and'Rock Festival).

Okazało się, że nie ma przegranych, bo wszyscy uczestnicy zagrają w Kostrzynie. Na Dużą Scenę zakwalifikowali się Snowman, Hope, Rust i Agata Karczewska. Na Małej Scenie zagrają OHO!KOKO, Glasspop i Robert Cichy. Pozostali wykonawcy pojawią się na scenie Viva Kultura w Pokojowej Wiosce Kryszny (Pull The Wire) i Scenie Lecha (Horrorscope, Opus Magnum, Dream Atlas).

Poznaliśmy również laureatów Złotego Bączka - nagrody festiwalowej publiczności. W wieloetapowym głosowaniu zwyciężyli: Amon Amarth (Scena Duża, zespoły zagraniczne), Counterfeit (Scena Mała, zespoły zagraniczne), Nocny Kochanek (Scena Duża, zespoły polskie) i Tabu (Scena Mała, zespoły polskie).



Na 4 scenach zaprezentuje się kilkudziesięciu wykonawców z Polski i ze świata. Dotychczas ogłoszono, że zagrają m.in. Judas Priest (Wielka Brytania), Goo Goo Dolls (USA), Arch Enemy (Szwecja), Soulfly (USA), In Flames (Szwecja), The Inspector Cluzo (Francja), Booze & Glory (Wielka Brytania), Blues Pills (Szwecja), Big Mountain (USA), You Me At Six (Wielka Brytania), Balkan Beat Box (USA/Izrael), Gojira (Francja), Dubioza Kolektiv (Bośnia i Hercegowina), Alestorm (Szkocja), Alpha Blondy (Wybrzeże Kości Słoniowej), Death By Chocolate (Szwajcaria), YB (Korea Południowa) i przedstawiciele polskiej sceny: Lao Che, Zenek (wokalista dobrze znanej woodstockowiczom grupy Kabanos), Pablopavo, Krzysztof Zalewski, Wojtek Mazolewski z gośćmi (projekt specjalny "Chaos pełen idei"), Big Cyc, Hunter, Czesław Mozil Solo Act, Tides From Nebula, Koniec Świata, Bethel, Bubliczki, Wszyscy Byliśmy Harcerzami, PPNOU oraz Na Górze.

W ramach Akademii Sztuk Przepięknych odbędą się spotkania z wybitnymi osobistościami świata kultury, polityki i sportu (m.in. Jerzy Górski, Artur Barciś, Jacek Fedorowicz, Chris Niedenthal i Dorota Wellman). Uczestnicy festiwalu będą także mogli brać udział w różnych formach warsztatów artystycznych oraz angażować się w szereg inicjatyw społecznych i obywatelskich. W czasie Przystanku Woodstock zaprezentują się liczne organizacje pożytku publicznego, realizowanych będzie cała gama projektów edukacyjnych oraz sportowych.

Organizatorem imprezy jest Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, która w ten sposób pragnie podziękować polskiej młodzieży za jej zaangażowanie w zimowy Finał WOŚP. Koncert jest niekomercyjny, niebiletowany, a środki na jego organizację zapewniają liczni sponsorzy. Festiwal nie może być i nie jest finansowany ze środków zebranych w czasie Finału WOŚP.