Pol'and'Rock Festival: Crystal Fighters oraz Pablopavo i Ludziki kolejnymi gośćmi

Do grona gwiazd, które wystąpią podczas Pol'and'Rock Festival 2019, dołączyły grupy Crystal Fighters oraz Pablopavo i Ludziki.

Crystal Fighters wystąpią podczas Pol'and'Rock Festival 2019 /Mike Windle /Getty Images

"Jesteśmy mieszanką folku, elektro, punka, techno, dubstepu i hiszpańskiego popu. Brzmimy jakby The Velvet Underground i The Gypsy Kings cofnęli się do lat 80. i nagrali płytę w Pirenejach we współpracy ze Skream, Madlib i Luciano" - mówią w wywiadach muzycy Crystal Fighters.



Utwory grupy to przepis na doskonałą imprezę taneczną, a żywiołowe koncerty, podczas których, ubrani w stroje ludowe artyści wciągają publiczność do wspólnej zabawy, uznane są przez krytyków piszących dla "The Guardian", "Artrocker" czy "Skiddle" za obowiązkowy punkt dla wszystkich fanów muzyki na żywo.



Reklama

Koncert Crysta Fighters odbędzie się na Dużej Scenie, w nocy z 3 na 4 sierpnia.



Clip Crystal Fighters Yellow Sun

Kolejnym gościem Pol'and'Rock Festival będzie grupa Pablopavo i Ludziki.



Pablopavo, a właściwie Paweł Sołtys, jest wokalistą, kompozytorem, pisarzem i autorem tekstów, jednym z pionierów reggae i raggamuffin w Polsce. Jest również członkiem zespołu Vavamuffin.



Artysta od kilku lat z powodzeniem realizuje się w ramach projektu Pablopavo i Ludziki. Debiutancki krążek tej formacji – "Telehon" - pojawił się w 2009 roku. Od tamtej pory wydane zostały jeszcze cztery albumy – "10 piosenek", "Polor", "Ladinola" oraz "Marginal". O ostatniej z nich - "Marginal" - sami twórcy mówili, że "jest to płyta dyskotekowa, choć nie ma pewności czy istnieją odpowiednie dyskoteki, w których można by ją zagrać. Jeśli nie, słuchacze będą musieli sobie taką dyskotekę wyobrazić, albo zbudować (…). Staraliśmy się działać wedle zasady, że nie wolno pozostawiać tak poważnej rzeczy jak muzyka taneczna ludziom bez wyobraźni i iskry szaleństwa".



Koncert Pablopavo i Ludzików zaplanowany został na 1 sierpnia na Małej Scenie.



Clip Pablopavo Szmerem - i Ludziki

25. edycja Pol'and'Rock Festival 2019 odbędzie się w terminie 1-3 sierpnia 2019 roku w Kostrzynie nad Odrą. Na czterech scenach zaprezentuje się kilkudziesięciu wykonawców z Polski i ze świata, m.in. Skunk Anansie, Ziggy Marley, Avatar, Acid Drinkers, Testament, Parkway Drive, Black Stone Cherry, DUB FX, The Adicts, Kult, Perturbator, Decapitated, Daria Zawiałow, Happysad, Sidney Polak, Renata Przemyk, Witek Muzyk Ulicy, Cyrk Deriglasoff, Krzysztof Zalewski, Gooral, Tulia, The Casualties, Gogol Bordello czy Moskwa.



Spider-Man i inni. Kolorowe ludki z Pol'and'Rock Festival (dzień pierwszy) - 2 sierpnia 2018 r. 1 23 Zobacz kolorowych uczestników Pol'and'Rock Festival 2018 Autor zdjęcia: Basia Lutzner Źródło: WOŚP 23