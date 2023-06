29. edycja Pol'and'Rock Festival odbędzie się w dniach 3-5 sierpnia w Czaplinku (lotnisko Broczyno) w województwie zachodniopomorskim, w powiecie drawskim, między jeziorami Drawsko i Czaplino. W tym miejscu impreza była zorganizowana również rok temu - była to wówczas pierwsza ponownie w pełni otwarta formuła po pandemii koronawirusa.

Pol'and'Rock Festival 2023: Kto zagra?

Do tej pory Jurek Owsiak ujawnił, że w Czaplinku zaprezentują się m.in. amerykańskie zespoły Biohazard i Spin Doctors , francuski producent Carpenter Brut, Napalm Death (legenda sceny grindcore z Wielkiej Brytanii), brytyjskie formacje Apollo 440 i While She Sleeps , walijski zespół Bullet For My Valentine , pochodzący z Szwajcarii zespół Saint City Orchestra, francuski Rise of the Northstar , The Scratch (obwołany jednym z najodważniejszych irlandzkich debiutów ostatnich lat), Australijczycy z The Rumjacks , ukraińska grupa Luiku oraz Epica - holenderska gwiazda symfonicznego metalu.



Polskimi gwiazdami będą Brodka, Krzysztof Zalewski, Marek Dyjak oraz grupy LemON, Proletaryat, Lady Pank, Golden Life i Włochaty.



Złotego Bączka dla wykonawcy z Dużej Sceny otrzymała grupa Kwiat Jabłoni , która błyskawicznie podbiła serca polandrockowej publiczności. Na imprezie dowodzonej przez Jurka Owsiaka po raz pierwszy zagrała w 2019 r. jeszcze w Kostrzynie nad Odrą. Tam na Małej Scenie zachwycili do tego stopnia, że fani przyznali im Złotego Bączka.

- Nie mieliśmy świadomości, że Mała Scena to jest te kilkadziesiąt tysięcy osób. Liczyliśmy na to, że to będzie gdzieś jakiś taki mały bonus, czuliśmy się zaszczyceni, że w ogóle możemy przyjechać. To było dla nas takie spektakularne przeżycie i coś bardzo ważnego - opowiadała w rozmowie z Interią Kasia Sienkiewicz.

Zwycięzcą Złotego Bączka dla wykonawcy z Małej Scenie został rockowy zespół Pull The Wire . "Do ostatniej chwili nie byliśmy pewni, kto zdobył największą ilość głosów, ale teraz już możemy powiedzieć - zwycięzcą tegorocznego Plebiscytu Złotego Bączka z Małej Sceny są Pull The Wire" - informują organizatorzy Pol'and'Rocka.



"To nie koniec niespodzianek - z powodu niewielkiej różnicy głosów i bardzo zaciekłej, przyjacielskiej rywalizacji postanowiliśmy zaprosić na Dużą Scenę również zespół Transgresja jako ukłon dla wiernego grona fanów, którzy wspierają ich od samego początku!" - dodają.