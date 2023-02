29. edycja Pol'and'Rock Festival odbędzie się w dniach 3-5 sierpnia w Czaplinku (lotnisko Broczyno) w województwie zachodniopomorskim, w powiecie drawskim, położone między jeziorami Drawsko i Czaplino. W tym miejscu impreza odbyła się również rok temu - była to wówczas pierwsza ponownie w pełni otwarta formuła po pandemii koronawirusa.



Pol'and'Rock Festival 2023: Kto zagra?

Do tej pory Jurek Owsiak ujawnił następujących wykonawców zagranicznych - to amerykańskie zespoły Biohazard i Spin Doctors , francuski producent Carpenter Brut, Napalm Death , legenda sceny grindcore z Wielkiej Brytanii, oraz kolejna brytyjska formacja - Apollo 440 . Polską gwiazdą będzie Brodka .



W Czaplinku widzowie będą mogli zobaczyć także popularny Kabaret Paranienormalni.

"Rewolucyjny przekaz, energetyczne riffy gitarowe i różnorodność gatunku - While She Sleeps zagrają na Dużej Scenie Najpiękniejszego Festiwalu Świata!" - czytamy w nowym ogłoszeniu.

Dodajmy, że brytyjska formacja miała zagrać na Pol'and'Rock Festival 2020 w Kostrzynie nad Odrą (tamta edycja została odwołana z powodu pandemii).

Kapela While She Sleeps została założona w 2006 roku w położonym na północy Anglii Sheffield. Formacja jest znana z porywających, pełnych energii występów na żywo. W 2012 muzycy wydali debiutancką płytę, "This Is the Six", a wpływowy tygodnik "Kerrang!" uznał While She Sleeps za najlepszy nowy zespół, przyznając mu nagrodę w kategorii "Best British Newcomer".

Formacja wydała pięć płyt, w dorobku ma także występy na najlepszych metalowych festiwalach takich jak Download Festival, Vans Warped Tour w USA i Kanadzie, Graspop Metal Meeting, czy Hellfest.

Dyskografię zamyka album "Sleeps Society" z 2021 r.