29. edycja Pol'and'Rock Festival odbędzie się w dniach 3-5 sierpnia w Czaplinku (lotnisko Broczyno) w województwie zachodniopomorskim, w powiecie drawskim, położone między jeziorami Drawsko i Czaplino. W tym miejscu impreza odbyła się również rok temu - była to wówczas pierwsza ponownie w pełni otwarta formuła po pandemii koronawirusa.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Jurek Owsiak dla Interii o 28. Pol'and'Rock Festival: Podpisaliśmy umowę na 3 lata INTERIA.PL

Pol'and'Rock Festival 2023: Kto zagra?

Do tej pory Jurek Owsiak ujawnił następujących wykonawców zagranicznych - to amerykańskie zespoły Biohazard i Spin Doctors , francuski producent Carpenter Brut, Napalm Death (legenda sceny grindcore z Wielkiej Brytanii), brytyjskie formacje Apollo 440 i While She Sleeps , walijski zespół Bullet For My Valentine , pochodzący z Szwajcarii zespół Saint City Orchestra, francuski Rise Of The Northstar oraz The Scratch, obwołany jednym z najodważniejszych irlandzkich debiutów ostatnich lat. Polskimi gwiazdami będą Brodka , Krzysztof Zalewski i grupa LemON

Reklama

Koncerty na Dużej Scenie pierwszego dnia rozpocznie pochodzący z Sydney zespół The Rumjacks . Grająca celtycki punk formacja grała już na Najpiękniejszym Festiwalu Świata - w 2016 r. była jedną z gwiazd Przystanku Woodstock w Kostrzynie nad Odrą.

Przystanek Woodstock 2016: Koncert The Rumjacks 1 / 7 Zobacz zdjęcia z koncertu grupy The Rumjacks na Dużej Scenie. Źródło: WOŚP

Kapela została założona w Sydney w 2008 roku. Rok później muzycy wydali dwie EP-ki: "Hung, Drawn & Portered" i "Sound as a Pound", z kolei debiutancki album, "Gangs of New Holland", ukazał się w 2010 roku.



Zespół zaistniał na światowym rynku muzycznym za sprawą sukcesu teledysku do utworu "Irish Pub Song" (ponad 84 mln odsłon) oraz dzięki trasom koncertowym - najpierw po rodzimej Australii, a potem po Europie.

Clip The Rumjacks An Irish Pub Song

Członkowie zespołu czerpią inspirację z szybkiego, rytmicznego brzmienia irlandzkiej muzyki folkowej, które łączą z punkiem i mocnym uderzeniem hard rocka.

Od 2020 r. za mikrofonem stoi Mike Rivkees, który zastąpił usuniętego z grupy Frankie McLaughlina. Już z nowym frontmanem formacja wypuściła nowy album "Hestia" (2021) i EP-kę "Brass for Gold" (2022).

Clip The Rumjacks Light in My Shadow

Pol'and'Rock Festival 2023: Proletaryat po raz czwarty

"Solidna dawka mocnych brzmień i autentyczny mocny przekaz!" - tak organizatorzy zapowiedzieli występ grupy Proletaryat . Kwartet z Pabianic zagra na imprezie Jurka Owsiaka po raz czwarty, w tym roku na Małej Scenie.

17 marca zespół wypuścił premierowy album "Ząb za ząb" promowany utworem "Szajba". To pierwsza płyta po ośmioletniej przerwie.

"Taka niespodzianka, jaramy się! Będzie szajba na Pol'and'Rock Festival?" - zapowiadają swój występ w Czaplinku muzycy.