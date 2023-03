29. edycja Pol'and'Rock Festival odbędzie się w dniach 3-5 sierpnia w Czaplinku (lotnisko Broczyno) w województwie zachodniopomorskim, w powiecie drawskim, położone między jeziorami Drawsko i Czaplino. W tym miejscu impreza odbyła się również rok temu - była to wówczas pierwsza ponownie w pełni otwarta formuła po pandemii koronawirusa.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Jurek Owsiak dla Interii o 28. Pol'and'Rock Festival: Podpisaliśmy umowę na 3 lata INTERIA.PL

Pol'and'Rock Festival 2023: Kto zagra?

Do tej pory Jurek Owsiak ujawnił następujących wykonawców zagranicznych - to amerykańskie zespoły Biohazard i Spin Doctors , francuski producent Carpenter Brut, Napalm Death (legenda sceny grindcore z Wielkiej Brytanii), brytyjskie formacje Apollo 440 i While She Sleeps oraz pochodzący z Szwajcarii zespół Saint City Orchestra. Polskimi gwiazdami będą Brodka i Krzysztof Zalewski .



Reklama

W Czaplinku-Broczynie wystąpi mający wielu fanów w naszym kraju walijski zespół Bullet For My Valentine .



Pol'and'Rock Festival 2022: Tak się bawi publiczność trzeciego dnia imprezy 1 / 9 Tak się bawi publiczność Pol'and'Rock Festival 2022! Źródło: PAP Autor: Jerzy Muszyński

Założona w 1998 roku formacja łączy metalcore, post hardcore i hard rocka. Początkowo grupa działała pod nazwą Jeff Killed John. Kkwartet w dorobku ma siedem dużych płyt (ostatnia to imienna "Bullet For My Valentine" z listopada 2021 roku), cztery minialbumy, niezliczone trasy po całym świecie z m.in. Iron Maiden, Slayerem czy Killswitch Engage, sześć statuetek Kerrang! Awards i dwie statuetki Metal Hammer Golden Gods Awards.

Utwory Bullet For My Valentine pojawiały się na ścieżkach dźwiękowych popularnych gier komputerowych, jak m.in. "Need For Speed: Most Wanted", "NHL 09" czy "Guitar Hero World Tour".

Clip Bullet For My Valentine No More Tears To Cry

Na Małej Scenie pojawi się dodatkowo The Scratch, obwołany jednym z najodważniejszych irlandzkich debiutów ostatnich lat.