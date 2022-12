28. edycja Pol'and'Rock Festival odbyła się w dniach 4-6 sierpnia w Czaplinku (lotnisko Broczyno) w województwie zachodniopomorskim, w powiecie drawskim, położone między jeziorami Drawsko i Czaplino. Była to pierwsza ponownie w pełni otwarta formuła po pandemii koronawirusa.

Jerzy Owsiak potwierdził, że przyszłoroczna edycja festiwalu odbędzie się w 3-5 sierpnia 2023 roku, ponownie w Czaplinku.

- Podpisaliśmy tu umowę na trzy lata. Wczoraj widziałem się z burmistrzem miasta, który tutaj przyjechał, był tak oczarowany, że już chciał podpisać umowę na 9 lat. Powiedziałem: 'Zaraz, spokojnie, zróbmy najpierw 3 lata'. To daje nam możliwość inwestycji - najbardziej przydałaby się nam kanalizacja i prąd. Ilość prądu, które używamy, może oświecić duże miasto - mówił Jurek Owsiak dla Interii.

Pol'and'Rock Festival 2023: Przyjedzie Spin Doctors

Teraz głównodowodzący WOŚP przekazał, kto będzie drugą zagraniczną gwiazdą przyszłorocznej edycji, po ogłoszonej wcześniej grupie Biohazard. W Czaplinku zagra amerykańska formacja Spin Doctors, pamiętana z wielkiego przeboju "Two Princes" (ponad 100 milionów odsłon).



"Ich autorska mieszanka alternatywnego rocka doprawiona rytmami bluesa, ozdobiona delikatnymi nutami popu świetnie zabrzmi na Dużej Scenie Najpiękniejszego Festiwalu Świata!" - czytamy.

Pochodząca z Nowego Jorku grupa zadebiutowała w 1991 r. płytą "Pocket Full of Kryptonite". Dzięki pochodzącemu z niej przeboju "Two Princes" (m.in. nominacja do Grammy) kwartet stał się jedną z najpopularniejszych formacji początku lat 90. W samych Stanach Zjednoczonych album pięciokrotnie pokrył się platyną, a sprzedaż na całym świecie szacuje się na ponad 10 mln egzemplarzy. Zespół zagrał dla wielotysięcznej publiczności Woodstock '94 i Glastonbury Festival.

Debiut Spin Doctors okazał się zarazem największym sukcesem grupy - kolejne płyty notowały znacznie niższą sprzedaż. W 2013 roku ukazał się ostatni jak na razie studyjny materiał - "If the River Was Whisky". Poszczególni muzycy zajmowali się także swoimi solowymi karierami. Od stycznia tego roku zespół stał się tercetem, po tym jak zwolniono wieloletniego basistę Marka White'a, gdy odmówił przyjęcia szczepionki na koronawirusa.

Zdjęcie Lider Spin Doctors Chris Barron z żoną Lindsay Nicole Chambers / Bruce Glikas/WireImage / Getty Images

Zespół tworzą Chris Barron (wokal), Eric Schenkman (gitara) i Aaron Comess (perkusja), których na koncertach wspiera Jack Daley (bas).

