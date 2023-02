28. edycja Pol'and'Rock Festival odbyła się w dniach 4-6 sierpnia 2022 w Czaplinku (lotnisko Broczyno) w województwie zachodniopomorskim, w powiecie drawskim, położone między jeziorami Drawsko i Czaplino. Była to pierwsza ponownie w pełni otwarta formuła po pandemii koronawirusa.

Jurek Owsiak potwierdził, że kolejna odsłona festiwalu odbędzie się 3-5 sierpnia 2023 roku, ponownie w Czaplinku.

- Podpisaliśmy tu umowę na trzy lata. Wczoraj widziałem się z burmistrzem miasta, który tutaj przyjechał, był tak oczarowany, że już chciał podpisać umowę na 9 lat. Powiedziałem: 'Zaraz, spokojnie, zróbmy najpierw 3 lata'. To daje nam możliwość inwestycji - najbardziej przydałaby się nam kanalizacja i prąd. Ilość prądu, które używamy, może oświecić duże miasto - mówił Jurek Owsiak dla Interii podczas ubiegłorocznej odsłony.

Pol'and'Rock Festival 2023: Kto zagra?

Do tej pory Jurek Owsiak ujawnił czterech wykonawców zagranicznych - to amerykańskie zespoły Biohazard i Spin Doctors , francuski producent Carpenter Brut oraz Napalm Death , legenda sceny grindcore z Wielkiej Brytanii.

Do składu dołączył kolejny wykonawca z Wielkiej Brytanii - Apollo 440 . Działający od 1990 r. zespół z Liverpoolu jest żywym dowodem na istnienie muzycznego postmodernizmu. Ich muzykę trudno zakwalifikować wprost do jakiegokolwiek stylu - wychodząc od ambientu, podróżują w stronę dance, by znów skręcić do ostrych gitarowych brzmień. "Jesteśmy i będziemy zespołem rockowym" - tak zresztą sami o sobie mówią.

Brytyjczycy mają też na koncie serię mistrzowskich remiksów: od U2 we wczesnych latach 90., po duet Puff Daddy/Jimmy Page i Ennio Moricone niemal dekadę później. Komponują też muzykę do filmów (m.in. "Zagubieni w kosmosie", "Aniołki Charliego"), telewizji, reklam i gier komputerowych (m.in. seria "Gran Tourismo").

Ostatnim studyjnym albumem jest "The Future's What it Used to Be" z 2012 r., który został wydany po blisko dekadzie od "Dude Descending a Staircase" (2003).

Największe przeboje grupy to "Ain't Talkin' 'bout Dub", "Krupa", "Lost in Space" i "Stop the Rock".

W Czaplinku widzowie będą mogli zobaczyć także popularny Kabaret Paranienormalni.



