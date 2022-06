Przypomnijmy, że 28. edycja Pol'and'Rock Festival odbędzie się w dniach 4-6 sierpnia w Czaplinku (lotnisko Broczyno). Jest to miasto w województwie zachodniopomorskim, w powiecie drawskim, położone między jeziorami Drawsko i Czaplino.

Do tej pory ogłoszono, że na festiwalu wystąpią m.in. Limp Bizkit, Gwar, Clutch, Wolf Alice, Tagada Jones, King Gizzard & The Lizard Wizard, Fun Lovin' Criminals, Stake, Jinjer, Fiddler's Green, Ferocious Dog oraz polskie grupy Voo Voo, Strachy Na Lachy, Kwiat Jabłoni ( posłuchaj! ), Organek, Kashell, Dagadana, Kirszenbaum, House Of Death, Psy Wojny, Uliczny Opryszek, Blenders, Gutek i Sztywny Pal Azji. Zagrają również laureacie eliminacji: Żurkowski, Dziwna Wiosna ( sprawdź! ), Pull the Wire, Dance Like Dynamite, Gorgonzolla, Trangresja, Stach Bukowski, Makiwara i Criminal Tango.

Reklama

Okazało się, że z udziału w festiwalu zrezygnowali punkowcy z The Exploited. Ekipa z Edynburga wcześniej potwierdzała przyjazd na edycje 2020 i 2021, które nie odbyły się w pierwotnie zakładanej formie z powodu pandemii koronawirusa.

Weterani zagrają za to 25 sierpnia w Warszawie (Klub Proxima) i 26 sierpnia we Wrocławiu (Wrock for Freedom).

Clip The Exploited Fuck the system

Zespół swoją decyzję ogłosił na Facebooku: "Z przykrością informujemy, że nie możemy zagrać na Pol'and'Rock Festival 4 sierpnia!!!!". "Dobrze wiedzieć. Gdybyśmy mogli usłyszeć to najpierw od was, a nie dowiadywać się z mediów społecznościowych" - odpisali w komentarzu organizatorzy imprezy.

"Nasz człowiek, który rezerwował ten występ miał wam to przekazać. Jest nam bardzo przykro, ale nie damy rady zagrać na tym koncercie" - tłumaczy Wattie Buchan, wokalista The Exploited.



W tej sytuacji organizatorzy Pol'and'Rock Festival postanowili przenieść z Małej Sceny na Dużą ogłoszony wcześniej zespół Sztywny Pal Azji.

Początki grupy Sztywny Pal Azji sięgają 1986 r., kiedy to wystąpiła na scenie Festiwalu Muzyki Rockowej w Jarocinie. Swoim występem zafascynowali jury oraz publiczność festiwalu, a utwór "Nasze reggae" z chwytliwym refrenem "Nie wolno wznosić się za wysoko" stał się nieformalnym hymnem festiwalu.

Wideo Sztywny Pal Azji - Wieża radości, wieża samotności (Europa i Azja LIVE)

Rok później, w 1987, ukazał się debiutancki album "Europa i Azja", który przyniósł takie przeboje, jak m.in. "Wieża radości, wieża samotności", "Spotkanie z...", "Nieprzemakalni", "Nasza kultura", "Kurort", czy też wspomniane "Nasze reggae".

Clip Sztywny Pal Azji Kolor czerwony

Na scenie występują muzycy z pierwszego składu: Jarek Kisiński, Leszek Nowak, Paweł Nazimek i Zbigniew Ciaputa - w ostatnich latach wspierani przez młodszych kolegów: Wojtka Wołyniaka i Krystiana Różyckiego.

Clip Sztywny Pal Azji Wodzirej

Przypomnijmy, że ubiegłoroczna edycja Pol'and' Rock Festival po raz pierwszy odbyła się na terenie byłego lotniska Makowice-Płoty (woj. zachodniopomorskie). Wcześniej (w latach 2004-2019) impreza odbywała się w Kostrzynie nad Odrą w woj. lubuskim. Z powodu pandemii koronawirusa w 2020 r. zorganizowano internetową odsłonę w warszawskim studiu pod hasłem Najpiękniejsza Domówka Świata.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Rzeczniczka Pol'and'Rock Festival 2021: Musimy nauczyć się nowego miejsca Polsat News

Przez trzy dni na scenie w 2021 r. wystąpili m.in. Dżem, Pidżama Porno, Kasia Kowalska, Tabu, Kroke, Vavamuffin, Łona i Webber & The Pimps, Renata Przemyk, Raz Dwa Trzy, Łydka Grubasa, Hańba!, Bokka czy Dubioza Kolektiv. Zgodnie z ówczesnymi obostrzeniami na festiwalu bawiło się 20 tys. osób.

Na Akademii Sztuk Przepięknych odbyły się spotkania z m.in. podróżniczką Elżbietą Dzikowską, Przemkiem Kossakowskim i ekipą programu "Down the Road", pilotem Łukaszem Czepielą, aktywistką Martą Lempert ze Strajku Kobiet, aktorami Andrzejem Chyrą i Arkadiuszem Jakubikiem. Nocne koncerty na ASP dali m.in. Kapela ze Wsi Warszawa, Tides From Nebula, EABS i Trupa Trupa.