Pol'and'Rock Festival 2021: Wejściówki znikają błyskawicznie [BILETY, CENA, DATY, MIEJSCE]

Informacja o starcie sprzedaży wejściówek na tegoroczną edycję Pol'and'Rock Festival sprawiła, że bilety błyskawicznie zniknęły. Kolejna tura ma wkrótce trafić do bileterii.

Jurek Owsiak zaprasza na Pol'and'Rock Festival 2021

Od 2004 r. Przystanek Woodstock odbywał się w Kostrzynie nad Odrą. W ub.r. z powodu pandemii koronawirusa imprezę zorganizowano w podwarszawskim studiu telewizyjnym pod szyldem Najpiękniejsza Domówka Świata.

W tym roku trwały przygotowania do Pol'and'Rock Festival ponownie w wersji plenerowej w Kostrzynie, jednak sytuacja epidemiologiczna sprawiła, że organizatorzy ponownie musieli zmienić plany.

Nową lokalizacją jest Lotnisko Makowice - Płoty w województwie zachodniopomorskim. Daty pozostają bez zmian - 29-31 lipca.

Festiwal przyjmie formę hybrydową - dostępny będzie zarówno dla ograniczonej grupy publiki obecnej na miejscu, jak i dla widzów śledzących jego przebieg w internecie. Wydarzenie zorganizowane zostanie z najwyższą dbałością o zdrowie uczestników, co wiąże się nie tylko z testowaniem na COVID-19 wszystkich obecnych na miejscu, ale również m.in. z odpowiednim zabezpieczeniem terenu i zmianą lokalizacji.

W formie stacjonarnej uczestniczyć będzie mogła ograniczona liczba osób - posiadaczy zdobytych wcześniej specjalnych wejściówek, którzy będą partycypować w kosztach organizacji zabezpieczenia COVID-19. Tradycyjnie koszty organizacji festiwalu pokryją sponsorzy wydarzenia.

Wejściówki - w cenie 49 zł (taka sama cena obowiązuje, bez względu na to, na ile dni chce się przyjechać na festiwal - maksymalnie od wtorku do niedzieli) - pojawią się po raz pierwszy w historii imprezy.

Informacja o starcie sprzedaży sprawiła, że bilety rozeszły się błyskawicznie. Kolejna tura ma zostać uruchomiona wkrótce.

Jedna osoba zakupić może do 4 wejściówek, dodatkowo bezpłatnie dystrybuowane będą wejściówki na samochód, camper i przyczepę. Sprzedaż wejściówek odbywać się będzie partiami, ostateczna liczba zależna będzie od obowiązujących w kraju obostrzeń. Wszystkie wejściówki będą imienne.

Środki uzyskane ze sprzedaży wejściówek przeznaczone zostaną na zabezpieczenie uczestników w związku z pandemią - pokrycie kosztów maseczek, płynów do dezynfekcji oraz tzw. szybkich testów w kierunku koronawirusa, które przeprowadzane będą mieć wszyscy wkraczający na wydarzenia, bez względu na stopień zaszczepienia.



Wcześniej potwierdzono, że na Pol'and'Rock Festival 2021 zagrają m.in. Limp Bizkit, Dropkick Murphys, The Exploited, Clutch, Jinjer, While She Sleeps, Fiddler's Green, Static-X i The Rumjacks oraz polskie zespoły Pidżama Porno, Raz Dwa Trzy, Organek i Black River. Nie wiadomo jeszcze, które gwiazdy potwierdzą swoją obecność w Makowicach.

Na terenie o powierzchni 50 hektarów znajdą się pola namiotowe, scena, na której wystąpi blisko 30 wykonawców, strefa ASP ze spotkaniami z wybitnymi gośćmi oraz koncertami wieczornymi, a także przestrzenie partnerów.

Line-up 27. Pol'and'Rock Festival ogłoszony zostanie w ciągu najbliższych tygodni. Skład, który pierwotnie potwierdził chęć występu, m.in. grupa Limp Bizkit czy Tagada Jones, otrzymał zaproszenie i podtrzymuje gotowość wystąpienia na kolejnej edycji wydarzenia, w 2022 roku.

Owsiak zadeklarował, że w czwartek o godz. 15:00 orkiestra zagra "Glory, Glory, Alleluja", a Roman Polański, ostatni zawiadowca stacji Żary, odgwiżdże start festiwalu.

Na koniec czerwca odbędą się Eliminacje do Pol'and'Rock Festival, w czasie których wyłonione zostanie kilka zespołów, które na festiwalu zagrają.

Pol'and'Rock Festival w wydaniu plenerowym odbywał się już w kilku lokalizacjach: Czymanowie nad Jeziorem Żarnowieckim (1995 rok), Szczecinie - Dąbiu (1996 rok), Żarach (lata 1998-1999 i 2001-2003) oraz Kostrzynie nad Odrą (od 2004 roku).