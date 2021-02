Pol'and'Rock Festival 2021: Pidżama Porno oficjalnie potwierdzona

Pidżama Porno to polska grupa rockowa, na czele której stoi Krzysztof "Grabaż" Grabowski. Zespół potwierdził swoją obecność na nadchodzącym Pol'and'Rock Festival.

Na czele Pidżamy Porno stoi Krzysztof "Grabaż" Grabowski /Leszek Kotarba /East News

Przypomnijmy, że z powodu pandemii koronawirusa Pol'and'Rock Festival w 2020 r. został odwołany. Impreza odbyła się pod hasłem Najpiękniejsza Domówka Świata w warszawskim studiu Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Pol'and'Rock Festival 2020: Tak się bawią uczestnicy Najpiękniejszej Domówki Świata 1 / 14 Tak się bawią uczestnicy Najpiękniejszej Domówki Świata Źródło: WOŚP Autor: Michał Kwaśniewski udostępnij

Reklama

Organizatorzy podkreślają, że dokładają "wszelkich starań, aby po rocznej przerwie nasze festiwalowe spotkanie było imprezą bezpieczną, wyjątkową i przepełnioną atmosferą przyjaźni, miłości, i tolerancji".

Jurek Owsiak ze swoją ekipą zaprosił do Kostrzyna nad Odrą w dniach 29-31 lipca 2021 r.

Dotychczas potwierdzono, że zagrają m.in. Limp Bizkit, a także wykonawcy, którzy mieli wystąpić w 2020 r.: Dropkick Murphys, The Exploited, Clutch, Jinjer, Static-X, While She Sleeps, Fiddler's Green, Tagada Jones i The Rumjacks oraz polskie zespoły Raz Dwa Trzy, Organek i Black River.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Majka Jeżowska: Już czuję się częścią Pol'and'Rock Festival INTERIA.PL

Do tego grona oficjalnie dołączyła grupa Pidżama Porno, na czele której stoi Krzysztof "Grabaż" Grabowski. Zespół został zaproszony przez Owsiaka jeszcze w sierpniu 2019 r. Pidżama dotychczas trzykrotnie grała na Przystanku Woodstock - w 1999, 2001 i 2002 r., gdy impreza odbywała się jeszcze w Żarach.



Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Pidżama Porno Nikt tak pięknie nie mówił, że się boi miłości

Sprawdź tekst utworu "Nikt tak pięknie nie mówił, że się boi miłości" w serwisie Tekściory.pl!

We wrześniu 2019 r. ukazała się pierwsza od 15 lat płyta zespołu. Następca albumu "Bułgarskie Centrum" otrzymał tytuł "Sprzedawca jutra".

Na wydawnictwo złożyło się 12 kompozycji z tekstami Grabaża. Jak zapowiadał zespół - będzie do poskakania, do posłuchania i do pomyślenia.

Zespół tworzy w składzie: Krzysztof "Grabaż" Grabowski (wokal), Andrzej "Kozak" Kozakiewicz (gitara), "Rafał "Kuzyn" Piotrowiak (perkusja) i Longin "Lo" Bartkowiak (bas). Ekipę wzmocnił gitarzysta Piotr "Załęs" Załęski, który współtworzył takie zespoły, jak Hurt, Dust Blow, Prawda, współpracował także z Jankiem Samołykiem.

Clip Pidżama Porno Hokejowy zamek

Sprawdź tekst utworu "Hokejowy zamek" w serwisie Tekściory.pl!