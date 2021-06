Ruszyła druga tura sprzedaży wejściówek na tegoroczną edycję Pol'and'Rock Festival. Jurek Owsiak ogłosił, że w wydarzeniu będzie mogło uczestniczyć 20 tys. osób.

Jurek Owsiak zaprasza na Pol'and'Rock Festival 2021 AKPA

Od 2004 r. Przystanek Woodstock odbywał się w Kostrzynie nad Odrą. W ub.r. z powodu pandemii koronawirusa imprezę zorganizowano w podwarszawskim studiu telewizyjnym pod szyldem Najpiękniejsza Domówka Świata.

W tym roku trwały przygotowania do Pol'and'Rock Festival ponownie w wersji plenerowej w Kostrzynie, jednak sytuacja epidemiologiczna sprawiła, że organizatorzy ponownie musieli zmienić plany.

Nową lokalizacją jest Lotnisko Makowice - Płoty w województwie zachodniopomorskim. Daty pozostają bez zmian - 29-31 lipca.

Festiwal przyjmie formę hybrydową - dostępny będzie zarówno dla publiki obecnej na miejscu, jak i dla widzów śledzących jego przebieg w internecie. Wydarzenie zorganizowane zostanie z najwyższą dbałością o zdrowie uczestników, co wiąże się nie tylko z testowaniem na COVID-19 wszystkich obecnych na miejscu, ale również m.in. z odpowiednim zabezpieczeniem terenu i zmianą lokalizacji.

W formie stacjonarnej uczestniczyć będzie mogła ograniczona liczba osób - posiadaczy zdobytych wcześniej specjalnych wejściówek, którzy będą partycypować w kosztach organizacji zabezpieczenia COVID-19. Tradycyjnie koszty organizacji festiwalu pokryją sponsorzy wydarzenia.

Wejściówki - w cenie 49 zł (taka sama cena obowiązuje, bez względu na to, na ile dni chce się przyjechać na festiwal - maksymalnie od wtorku do niedzieli) - pojawią się po raz pierwszy w historii imprezy. Jedna osoba zakupić może do 4 wejściówek, dodatkowo bezpłatnie dystrybuowane będą wejściówki na samochód, camper i przyczepę.

Środki uzyskane ze sprzedaży wejściówek przeznaczone zostaną na zabezpieczenie uczestników w związku z pandemią - pokrycie kosztów maseczek, płynów do dezynfekcji oraz tzw. szybkich testów w kierunku koronawirusa, które przeprowadzane będą mieć wszyscy wkraczający na wydarzenia, bez względu na stopień zaszczepienia.

Pierwsza tura wejściówek rozeszła się błyskawicznie. Teraz ogłoszono, że w drugiej, właśnie rozpoczętej turze znajdzie się 10 tys. wejściówek. Ogółem w festiwalu uczestniczyć będzie mogło na żywo 20 tys. osób.

W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów w koncertach plenerowych może obecnie uczestniczyć 250 osób, przy czym do tego limitu nie wliczają się osoby zaszczepione. Fundacja WOŚP, biorąc pod uwagę możliwości terenu, na którym będzie się odbywało wydarzenie, oraz panujące obostrzenia, do udziału w festiwalu zaprasza 20 tys. osób, które w czasie wydarzenia będą w pełni zaszczepione oraz grupę osób, które - z przyczyn niezależnych od nich - nie mogą się zaszczepić (dotyczy dzieci poniżej 12. roku życia, osób zza granicy, których kalendarz szczepień nie obejmuje lub osób, które z uwagi na stan zdrowia nie mogą się zaszczepić). Organizator jest w kontakcie z osobami, które zakupiły wejściówki w pierwszej turze - przed wprowadzeniem rozporządzenia - by móc zweryfikować ile spośród nich zamierza się zaszczepić.

"Naszych oponentów chcemy przekonać, że ten festiwal będzie bezpieczny, że jest świetnie zorganizowany, że dokładamy wszystkich starań, a także dajemy jeszcze dodatkowe testy, aby ludzie - czyli Wy wszyscy, którzy dojedziecie na festiwal, Wy wszyscy, którzy będą w tym limicie 20 000 osób - czuli się fantastycznie. Pamiętajcie, że gramy dla wszystkich, dzielimy się tą transmisją, będziemy wszystko filmowali! Pomóżcie nam, aby ten koncert zrobić jak najlepiej. I taka prośba, jak zawsze przed Finałem: nie wszystkim musi się to podobać - takie jest wasze prawo. Ale nie przeszkadzajcie, dajcie nam ten festiwal zorganizować" - mówi Jurek Owsiak, twórca Pol'and'Rock Festival.

Na terenie o powierzchni 50 hektarów znajdą się pola namiotowe, scena, na której wystąpi blisko 30 wykonawców, strefa Akademii Sztuk Przepięknych ze spotkaniami z wybitnymi gośćmi oraz koncertami wieczornymi, a także przestrzenie partnerów.

Na razie potwierdzono występ grupy Dżem, a także Arkadiusza Jakubika, Przemka Kossakowskiego i ekipy "Down the Road" w roli gości ASP.

Pełny line-up 27. Pol'and'Rock Festival ogłoszony zostanie w ciągu najbliższych tygodni. Skład, który pierwotnie potwierdził chęć występu, m.in. grupa Limp Bizkit czy Tagada Jones, otrzymał zaproszenie i podtrzymuje gotowość wystąpienia na kolejnej edycji wydarzenia, w 2022 roku.



Owsiak zadeklarował, że w czwartek o godz. 15:00 orkiestra zagra "Glory, Glory, Alleluja", a Roman Polański, ostatni zawiadowca stacji Żary, odgwiżdże start festiwalu.

Na koniec czerwca odbędą się Eliminacje do Pol'and'Rock Festival, w czasie których wyłonione zostanie kilka zespołów, które na festiwalu zagrają.

Pol'and'Rock Festival w wydaniu plenerowym odbywał się już w kilku lokalizacjach: Czymanowie nad Jeziorem Żarnowieckim (1995 rok), Szczecinie - Dąbiu (1996 rok), Żarach (lata 1998-1999 i 2001-2003) oraz Kostrzynie nad Odrą (od 2004 roku).