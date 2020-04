Pol'and'Rock Festival 2020: Wednesday 13 kolejną gwiazdą z zagranicy

Amerykański zespół Wednesday 13 to kolejna gwiazda tegorocznej edycji Pol'and'Rock Festival.

Dotychczas ogłoszono udział takich zagranicznych formacji, jak: Dropkick Murphys, Clutch, King Gizzard & The Lizard Wizard, While She Sleeps, Tagada Jones, Static-X, Jinjer, The Rumjacks, Death Angel, Dirty Shirt, Saint City Orchestra, Rise of the Northstar, Fiddler's Green oraz The Exploited.

Polskimi gwiazdami będą m.in. grupy Pidżama Porno, Organek i świętujący swoje 30-lecie zespół Raz Dwa Trzy.

Na Dużej Scenie zaprezentuje się Wednesday 13. To powstały w 2004 r. projekt wokalisty Josepha Poole'a występującego pod pseudonimem Wednesday 13, który ma na koncie występy z takimi zespołami, jak m.in. Murderdolls, Maniac Spider Trash czy Frankenstein Drag Queens from Planet 13.

Dorobek amerykańskiej formacji obejmuje osiem płyt. Ostatnia z nich to "Necrophaze" z 2019 r.

Twórczość kapeli jest zakorzeniona w fascynacji wszystkim, co makabryczne, upiorne i wzbudzające przerażenie. Lider grupy odwołuje się do koszmarów sennych i historii o potworach zarówno tych wymyślonych, jak i prawdziwych. Styl muzyczny zespołu często określa się mianem horror punka, jednak brzmienie Wednesday 13 łączy ze sobą elementy gotyckiego metalu i ciężkiego metalowego grania z inspiracją zaczerpniętą z charakterystycznego dla lat 80. brzmienia syntezatorów. Członkowie kapeli pozostają wierni mrocznej, niezwykle efektownej stylistyce - stawiając na dramatyczny makijaż zestawiony z ekscentrycznymi strojami.

Pol'and'Rock Festival 2020 ponownie odbędzie się w Kostrzynie nad Odrą - w tym miejscu darmowy festiwal dowodzony przez Jurka Owsiaka odbywa się nieprzerwanie od 2004 r. Daty tegorocznej edycji to 30 lipca - 1 sierpnia.

W ramach Akademii Sztuk Przepięknych odbędą się spotkania z wybitnymi osobistościami świata kultury, polityki i sportu. Uczestnicy Festiwalu będą także mogli brać udział w różnych formach warsztatów artystycznych oraz angażować się w szereg inicjatyw społecznych i obywatelskich. Jak co roku na Akademii zaprezentują się także liczne organizacje pozarządowe.

Organizatorem imprezy jest Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, która w ten sposób pragnie podziękować polskiej młodzieży za jej zaangażowanie w zimowy Finał WOŚP. Koncert jest niekomercyjny, niebiletowany, a środki na jego organizację zapewniają liczni sponsorzy. Festiwal nie może być i nie jest finansowany ze środków zebranych w czasie Finału WOŚP.