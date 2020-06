Pol'and'Rock Festival 2020: Urszula, Acid Drinkers i Farben Lehre na Najpiękniejszej Domówce Świata

Poznaliśmy kolejnych wykonawców, którzy zagrają na żywo na Pol'and'Rock Festivalu, który w tym roku z powodu pandemii koronawirusa odbędzie się w wersji online jako Najpiękniejsza Domówka Świata (30 lipca - 1 sierpnia).

W ramach Najpiękniejszej Domówki Świata na wirtualnych scenach grających od rana do późnego wieczora prezentowane będą zarówno materiały archiwalne, jak i występy zespołów, które miały w tym roku pojawić na Pol'and'Rock Festival.

Podczas transmisji ze studia WOŚP w Warszawie na żywo wystąpią m.in. Majka Jeżowska, Kwiat Jabłoni, Raz Dwa Trzy, Piotr Bukartyk, happysad, Nocny Kochanek, Enej, Tabu, Romantycy Letnich Obyczajów, Jelonek, Renata Przemyk i Łowcy Band.

Przed wybuchem pandemii organizatorzy Pol'and'Rock Festivalu ogłosili udział takich wykonawców, jak m.in. Dropkick Murphys ( posłuchaj! ), While She Sleeps ( sprawdź! ), King Gizzard & The Lizard Wizard, Clutch, Pidżama Porno, Tagada Jones, Jinjer, Rise of the Northstar, Pidżama Porno czy Ørganek ( posłuchaj przeboju "Czarna Madonna"! ).

Teraz Jurek Owsiak ogłosił kolejnych uczestników, którzy zagrają na żywo podczas Najpiękniejszej Domówki Świata - wszystkich dobrze znają uczestnicy Pol'and'Rock i Przystanku Woodstock.

Koncerty i spotkania transmitowane będą m.in. na profilu WOŚP na Facebooku i na kanale Kręcioła.tv na Youtube.



Urszula to jedna z najbardziej cenionych polskich artystek rockowych, piosenkarka, autorka tekstów, aktorka. Można śmiało nazwać ją matką chrzestną Najpiękniejszego Festiwalu Świata - wokalistka gościła na amerykańskim festiwalu Woodstock '94, który zainspirował Jurka Owsiaka do stworzenia Przystanku Woodstock, i zagrała na pierwszych czterech edycjach festiwalu w Czymanowie, Szczecinie Dąbiu i w Żarach.

W 1996 roku wydała płytę "Biała droga", która ugruntowała jej pozycję jako ikony muzyki rockowej. Wokalistka ma w dorobku 10 albumów studyjnych, 4 krążki koncertowe, w tym nagranie jej występu na Nocnej Scenie Akademii Sztuk Przepięknych z 2015 roku, podczas którego piosenkarka zabrała festiwalową publikę w rockową podróż do początków Przystanku Woodstock.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Urszula: Jadąc na Przystanek Woodstock poczułam dreszczyk Interia.tv

Legendą polskiego heavy metalu jest pochodząca z Poznania grupa Acid Drinkers. Zespół działa od 1986 r. i nieustająco na jego czele stoi Titus (wokal, bas). U jego boku od dawna występują Ślimak (perkusja) i Popcorn (gitara). Najczęstsze zmiany dokonywały się na stanowisku drugiego gitarzysty - od 2017 r. jest nim Dzwon.

Skład Domówki uzupełniają pochodzący z Płocka punkowi weterani z Farben Lehre. Grupa występowała u boku takich legend punk rocka, jak m.in. The Exploited, GBH, czy Die Toten Hosen.

W ramach Akademii Sztuk Przepięknych w wersji online odbędą się spotkania m.in. z dziennikarzami Wojciechem Mannem i Dorotą Wellman, aktorem Januszem Gajosem, rysownikiem i satyrykiem Andrzejem Mleczką, autorami cenionych filmów dokumentalnych: Ewą Ewart oraz braćmi Tomaszem i Markiem Sekielskimi.