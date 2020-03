Pol'and'Rock Festival 2020: The Exploited kolejną gwiazdą

Brytyjska legenda punk rocka The Exploited to kolejny ujawniony wykonawca tegorocznej edycji Pol'and'Rock Festival w Kostrzynie nad Odrą (30 lipca - 1 sierpnia).

Na czele The Exploited stoi Wattie Buchan /Lorne Thomson/Redferns /Getty Images

Dotychczas ogłoszono udział takich zagranicznych formacji, jak: Dropkick Murphys, Clutch, King Gizzard & The Lizard Wizard, While She Sleeps, Tagada Jones, Static-X, Jinjer, The Rumjacks, Death Angel, Dirty Shirt i Saint City Orchestra.



Polskimi gwiazdami będą m.in. grupy Pidżama Porno, Organek i świętujący swoje 30-lecie zespół Raz Dwa Trzy.

Teraz ogłoszono udział punkrockowej legendy - The Exploited.

Kapela powstała w Edynburgu w 1979 roku i bardzo szybko zdobyła uznanie w środowisku pochodzących z klasy robotniczej punków. Wattie Buchan, frontman kapeli, jest jedynym oryginalnym członkiem zespołu, znanym ze swojej bezkompromisowej, awanturniczej postawy, która dla wielu stanowi ucieleśnienie punkowego dziedzictwa lat 70. i 80. ubiegłego wieku.

Pierwsza EP-ka "Army Life" ukazała się w 1981 roku. W tym samym roku pojawił się debiutancki album The Exploited, czyli płyta "Punk's Not Dead", która ugruntowała status The Exploited jako jednego z kluczowych przedstawicieli drugiej fali brytyjskiego punka.

Zespół na początku był kapelą street punkową - czyli prezentował muzyczną reakcję kapel z klasy robotniczej na pierwszą falę brytyjskiego punka. Muzyczny styl The Exploited rozwijał się, a muzycy dążyli w kierunku znacznie cięższego thrashmetalowego brzmienia. Wydany w 1987 r. album "Death Before Dishonour" był pierwszym krokiem do ciężkiego, jeszcze bardziej agresywnego stylu grania, a "The Massacre" (1990) jest już płytą, na której dominuje crossover thrash, czyli mieszkanka potężnego brzmienia thrash metalu i szybkiego i agresywnego hardcore punka.

The Exploited ma na koncie osiem albumów studyjnych i cztery płyty z muzyką nagraną na żywo. Zespół, którego fani mogą zawsze liczyć na wybuchowe emocje na koncertach, stał się inspiracją dla pokoleń muzyków tworzących kapele takie jak Metallica, Slayer, Anthrax czy Queens of The Stone Age.

Grupa miała być jedną z gwiazd Przystanku Woodstock 2017, jednak ten występ odwołano przez problemy zdrowotne Wattiego Buchana z sercem (w połowie 2014 r. wokalista doznał ataku serca na scenie w Lizbonie).

Pol'and'Rock Festival 2020 ponownie odbędzie się w Kostrzynie nad Odrą - w tym miejscu darmowy festiwal dowodzony przez Jurka Owsiaka odbywa się nieprzerwanie od 2004 r. Daty tegorocznej edycji to 30 lipca - 1 sierpnia.

