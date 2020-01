Pol'and'Rock Festival 2020: Przyjedzie While She Sleeps [DATY, MIEJSCE]

Brytyjski metalcore'owy zespół While She Sleeps dołączył do grona gwiazd tegorocznej edycji Pol'and'Rock Festival.

Jordan Widdowson (While She Sleeps) w akcji /Venla Shalin/Redferns /Getty Images

Pol'and'Rock Festival 2020 (wcześniej znany pod nazwą Przystanek Woodstock) ponownie odbędzie się w Kostrzynie nad Odrą - w tym miejscu darmowy festiwal dowodzony przez Jurka Owsiaka odbywa się nieprzerwanie od 2004 r.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Jurek Owsiak podsumowuje drugi dzień Pol'and'Rock Festival 2019 INTERIA.PL

Impreza odbędzie się w dniach 30 lipca - 1 sierpnia. Dotychczas ogłoszono udział Pidżamy Porno ( sprawdź! ), na czele której stoi Krzysztof "Grabaż" Grabowski.

Zagraniczne gwiazdy to działająca od 1996 r. grupa Dropkick Murphys ( sprawdź! ) oraz australijski zespół King Gizzard & The Lizard Wizard.

Kapela While She Sleeps została założona w 2006 roku w położonym na północy Anglii Sheffield. Formacja jest znana z porywających, pełnych energii występów na żywo.



Kolorowe ludki na Pol'and'Rock Festival 2019 1 / 9 Zobacz, jak się bawią uczestnicy Pol'and'Rock Festival 2019 Źródło: Agencja FORUM Autor: Simone Kuhlmey/Zuma Press udostępnij

W 2012 muzycy wydali debiutancką płytę, "This Is the Six", a wpływowy tygodnik "Kerrang!" uznał While She Sleeps za najlepszy nowy zespół, przyznając mu nagrodę w kategorii "Best British Newcomer".



Clip While She Sleeps Silence Speaks - ft. Oli Sykes

W ciągu 14-letniej kariery formacja wydała cztery doskonale przyjęte przez krytyków albumy i grała na najlepszych metalowych festiwalach takich jak Download Festival, Vans Warped Tour w USA i Kanadzie, Graspop Metal Meeting, czy Hellfest.

Najnowsza płyta While She Sleeps, zatytułowana "So What?" ukazała się w 2019 roku.

Clip While She Sleeps FAKERS PLAGUE