Pol'and'Rock Festival 2020: Piotr Bukartyk na Najpiękniejszej Domówce Świata

Autor i kompozytor piosenek, radiowiec, artysta kabaretowy Piotr Bukartyk będzie kolejnym gościem Pol'and'Rock Festivalu, który w tym roku z powodu pandemii koronawirusa odbędzie się w wersji online jako Najpiękniejsza Domówka Świata (30 lipca - 1 sierpnia).

Piotr Bukartyk zagra na Najpiękniejszej Domówce Świata AKPA

W jej ramach na wirtualnych scenach grających od rana do późnego wieczora prezentowane będą zarówno materiały archiwalne, jak i występy zespołów, które miały w tym roku pojawić na Pol'and'Rock Festival.

Organizatorzy zapowiedzieli udział Piotra Bukartyka, który da występ na żywo z siedziby Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.



Nie zabraknie zatem wspólnego wykonania utworu "Z tylu chmur", czyli piosenki, która tradycyjnie pojawia się na zakończenie festiwalu. Wyjeżdżający z kostrzyńskiego pola uczestnicy zabierają ze sobą przesłanie tolerancji w różnorodności, przyjaźni i szacunku dla odmienności.

Utwór Bukartyka wykonywany jest przez uczestników warsztatów na Akademii Sztuk Przepięknych, które muzyk prowadzi na festiwalu od 2010 roku. Zakończenie festiwalu to jeden z najbardziej wzruszających momentów trzydniowego spotkania w Kostrzynie nad Odrą.

Piotr Bukartyk to kompozytor, piosenkarz, gitarzysta, radiowiec i konferansjer. Swoją muzyczną przygodę rozpoczął w latach 80. ubiegłego wieku, biorąc udział w konkursach i turniejach piosenki autorskiej. Artysta ma na koncie dziewięć albumów studyjnych i jeden krążek nagrany live. Współpracował m.in. z kabaretem Pod Egidą, brał udział w festiwalach piosenki poetyckiej. Jego płyta "Szampańskie wersety" była nominowana do Fryderyka.

Utwory jego autorstwa wykonują Mietek Szcześniak, Andrzej Krzywy, Varius Manx, Stanisław Sojka, Krzysztof Kiljański i Ewelina Flinta.

Podczas transmisji ze studia WOŚP w Warszawie na żywo wystąpią również grupy happysad i Romantycy Letnich Obyczajów.

Przed wybuchem pandemii organizatorzy Pol'and'Rock Festivalu ogłosili udział takich wykonawców, jak m.in. Dropkick Murphys ( posłuchaj! ), While She Sleeps ( sprawdź! ), King Gizzard & The Lizard Wizard, Clutch, Pidżama Porno, Tagada Jones, Jinjer, Rise of the Northstar, Pidżama Porno czy Ørganek ( posłuchaj przeboju "Czarna Madonna"! ).

W ramach Akademii Sztuk Przepięknych w wersji online odbędą się spotkania z aktorem Januszem Gajosem, rysownikiem i satyrykiem Andrzejem Mleczką, autorami cenionych filmów dokumentalnych: Ewą Ewart oraz braćmi Tomaszem i Markiem Sekielskimi.

