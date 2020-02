Pol'and'Rock Festival 2020: Pidżama Porno i Organek potwierdzeni

Organizatorzy Pol'and'Rock Festival potwierdzili kolejnych wykonawców, którzy w dniach 30 lipca - 1 sierpnia 2020 wystąpią w Kostrzynie nad Odrą.

Organek powraca na Pol'and'Rock Festival /Wojciech Stróżyk / Reporter

Pol'and'Rock Festival 2020 ponownie odbędzie się w Kostrzynie nad Odrą - w tym miejscu darmowy festiwal dowodzony przez Jurka Owsiaka odbywa się nieprzerwanie od 2004 r.

Dotychczas ogłoszono udział takich zagranicznych formacji, jak Dropkick Murphys, Clutch, King Gizzard & The Lizard Wizard oraz While She Sleeps.

Organizatorzy wreszcie oficjalnie potwierdzili obecność grupy Pidżama Porno, na czele której stoi Krzysztof "Grabaż" Grabowski. Zespół został zaproszony przez Owsiaka jeszcze w sierpniu 2019 r. Pidżama dotychczas trzykrotnie grała na Przystanku Woodstock - w 1999, 2001 i 2002 r., gdy impreza odbywała się jeszcze w Żarach.



We wrześniu 2019 r. ukazała się pierwsza od 15 lat płyta zespołu. Następca albumu "Bułgarskie Centrum" otrzymał tytuł "Sprzedawca jutra".

Na wydawnictwo złożyło się 12 kompozycji z tekstami Grabaża. Jak zapowiadał zespół - będzie do poskakania, do posłuchania i do pomyślenia.

Clip Pidżama Porno Hokejowy zamek

Zespół tworzy w składzie: Krzysztof "Grabaż" Grabowski (wokal), Andrzej "Kozak" Kozakiewicz (gitara), "Rafał "Kuzyn" Piotrowiak (perkusja) i Longin "Lo" Bartkowiak (bas). Ekipę wzmocnił gitarzysta Piotr "Załęs" Załęski, który współtworzył takie zespoły, jak Hurt, Dust Blow, Prawda, współpracował także z Jankiem Samołykiem.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Pidżama Porno Nikt tak pięknie nie mówił, że się boi miłości

Kolejnym potwierdzonym wykonawcą został Ørganek, który woodstockowej publiczności dał się poznać jako uczestnicy Eliminacji do 21. edycji festiwalu, które przeszli zresztą brawurowo, gwarantując sobie występ na Dużej Scenie. Po pięciu latach przerwy zespół znów zawita na Pol'and'Rock - koncert odbędzie się 31 lipca na Dużej Scenie.

Grupa Ørganek powstała w 2013 roku z inicjatywy jej lidera, autora tekstów, opowiadań i muzyki, Tomasza Organka.

Wideo Tomasz Organek: Bardzo się cieszę, że po dwudziestu pięciu latach doczekaliśmy się tak fajnej, dużej imprezy (Dzień Dobry TVN/x-news)

Do tej pory zespół wydał dwie platynowe płyty: "Głupi" (2014) oraz "Czarna Madonna" (2016), nagrodzoną Fryderykiem 2017 w kategorii album roku - rock oraz utwór roku za piosenkę "Mississippi w ogniu". Pod koniec marca 2019 roku ukazała się również dwupłytowa, platynowa, reedycja albumu "Czarna Madonna" - stanowiąca swoiste podsumowanie pięcioletniej działalności zespołu. Wydawnictwo zawiera dwa premierowe utwory, między innymi głośną "Niemiłość", oraz inne wcześniej niepublikowane, ale związane z działalnością zespołu, piosenki.