Pol'and'Rock Festival 2020: Nocny Kochanek, Enej i Tabu na Najpiękniejszej Domówce Świata

Poznaliśmy kolejnych wykonawców, którzy zagrają na żywo na Pol'and'Rock Festivalu, który w tym roku z powodu pandemii koronawirusa odbędzie się w wersji online jako Najpiękniejsza Domówka Świata (30 lipca - 1 sierpnia).

Nocny Kochanek zagra podczas Najpiękniejszej Domówki Świata /Grzegorz Ksel / Reporter

W ramach Najpiękniejszej Domówki Świata na wirtualnych scenach grających od rana do późnego wieczora prezentowane będą zarówno materiały archiwalne, jak i występy zespołów, które miały w tym roku pojawić na Pol'and'Rock Festival.

Podczas transmisji ze studia WOŚP w Warszawie na żywo wystąpią m.in. Majka Jeżowska, Kwiat Jabłoni, Raz Dwa Trzy, Piotr Bukartyk, happysad, Romantycy Letnich Obyczajów, Jelonek, Renata Przemyk i Łowcy Band.

Przed wybuchem pandemii organizatorzy Pol'and'Rock Festivalu ogłosili udział takich wykonawców, jak m.in. Dropkick Murphys ( posłuchaj! ), While She Sleeps ( sprawdź! ), King Gizzard & The Lizard Wizard, Clutch, Pidżama Porno, Tagada Jones, Jinjer, Rise of the Northstar, Pidżama Porno czy Ørganek ( posłuchaj przeboju "Czarna Madonna"! ).

Teraz Jurek Owsiak ogłosił kolejnych uczestników, którzy zagrają na żywo podczas Najpiękniejszej Domówki Świata - wszystkich dobrze znają uczestnicy Pol'and'Rock i Przystanku Woodstock.



Przełomowym dla Nocnego Kochanka był rok 2017, kiedy po występie na Eliminacjach, zespół zagwarantował sobie miejsce na Dużej Scenie. Rok później heavymetalowa ekipa powróciła w roli laureata Złotego Bączka, czyli nagrody publiczności za najlepszy występ na festiwalu.

Pochodzący z Olsztyna grupa Enej udanie połączyła folk z popowymi melodiami. Kapelę tworzą muzycy o korzeniach polskich i ukraińskich.

Najnowszy album to właśnie wydany "A skiela wy?" zawierający 12 pieśni i piosenek ludowych zebranych i zaaranżowanych na nowo oraz dwie znane wszystkim autorskie kompozycje w kompletnie nowej odsłonie. Materiał tworzą utwory z Warmii, Mazur, Kurpi, Lubelszczyzny, Podhala, Kaszub i Ukrainy oraz takie, które pojawiały się niemal we wszystkich regionach Polski na przestrzeni dziejów.

Clip Enej W moim ogródeczku

Grający reggae Tabu to długoletni przyjaciele Fundacji WOŚP. Zespół wielokrotnie występował na festiwalu i podczas Finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Koncerty i spotkania transmitowane będą m.in. na profilu WOŚP na Facebooku i na kanale Kręcioła.tv na Youtube.



W ramach Akademii Sztuk Przepięknych w wersji online odbędą się spotkania m.in. z dziennikarzami Wojciechem Mannem i Dorotą Wellman, aktorem Januszem Gajosem, rysownikiem i satyrykiem Andrzejem Mleczką, autorami cenionych filmów dokumentalnych: Ewą Ewart oraz braćmi Tomaszem i Markiem Sekielskimi.