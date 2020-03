Pol'and'Rock Festival 2020: Koncerty na żywo w ramach eliminacji odwołane przez koronawirusa

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanym z rozprzestrzenianiem się w Europie koronawirusa, Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zdecydowała o zmianie formuły koncertów Eliminacji do Pol'and'Rock Festival. Nie odbędą się dotychczas zapowiadane koncerty z udziałem publiczności zaplanowane na 28 marca we Wrocławiu, 18 kwietnia w Gdańsku, 9 maja w Białymstoku i 13 czerwca w Łodzi.

Pol'and'Rock Festival 2020 ponownie odbędzie się w Kostrzynie nad Odrą - w tym miejscu darmowy festiwal dowodzony przez Jurka Owsiaka odbywa się nieprzerwanie od 2004 r.

Dotychczas ogłoszono udział takich zagranicznych formacji, jak Dropkick Murphys, Clutch, King Gizzard & The Lizard Wizard, While She Sleeps, Tagada Jones, Static-X i Jinjer.

Organizatorzy potwierdzili również obecność polskich grup Pidżama Porno, Organek i Black River.

W związku z zagrożeniem koronawirusem Fundacja WOŚP zdecydowała o zmianie formuły koncertów Eliminacji do Pol'and'Rock.

Artyści, którzy zakwalifikowali się do półfinałów Eliminacji, zostaną zaproszeni do wystąpienia przed jury w innych terminach, na koncertach bez udziału publiczności. Występy te będą transmitowane w internecie, będzie więc można w nich uczestniczyć wirtualnie. Transmisje odbędą się w dniach 24 maja, 13 czerwca i 28 czerwca. Jury dokona wyboru po pierwszych koncertach zespołów, nie odbędzie się koncert finałowy Eliminacji.

"Bezpieczeństwo uczestników organizowanych przez nas wydarzeń jest dla nas najważniejsze. Obserwujemy sytuację i w obliczu doniesień medialnych o rozprzestrzenianiu się koronawirusa, nie podejmiemy ryzyka organizacji zamkniętych koncertów w wypełnionych po brzegi klubach. Wiemy, że uczestnicy koncertów ufają nam jako odpowiedzialnemu organizatorowi i nie możemy tego zaufania zawieźć, ryzykując nawet w minimalnym stopniu ich zdrowiem. Dlatego w tym roku Eliminacje, wyjątkowo, będą wyglądały inaczej" - podkreśla Jurek Owsiak, prezes zarządu WOŚP i twórca Pol'and'Rock Festival.

"Na pewno w tym roku będzie nam trudniej dokonać wyboru, bo niezwykle ważną i także ocenianą przez nas cechą artysty jest umiejętność interakcji z publicznością i sceniczna charyzma. Ale obecna sytuacja jest także testem na artystyczną dojrzałość muzyków. Chcemy się z nimi spotkać, wysłuchać ich wykonań i wybrać tych, których zobaczymy w tym roku w Kostrzynie nad Odrą. Szanse wykonawców będą równe, bowiem decyzja o zmianie formuły dotyczy wszystkich koncertów. A publiczność będzie z nami, choć tym razem wirtualnie" - dodaje Krzysztof Dobies, rzecznik prasowy Festiwalu i członek Jury Eliminacji.

Uczestników ocenia jury w składzie: Jurek Owsiak, Andrzej Puczyński - prezes ZPAV, Izabelin Studio, Tomasz "Kasprol" Kasprzyk - dziennikarz muzyczny Antyradia, multiinstrumentalista, Piotr Chancewicz "Dziki" - producent muzyczny, muzyk i Krzysztof Dobies.

To właśnie oni wybrali 24 półfinalistów spośród wykonawców z Polski i zagranicy, którzy nadesłali w sumie 674 płyt.

"Przygotowania do festiwalu toczą się swoim trybem i na dziś nie widzimy ryzyka, by miał się on nie odbyć. Choć oczywiście na bieżąco monitorujemy sytuację. 26. Pol'and'Rock Festival zaplanowany jest na dni 30 lipca - 1 sierpnia, mamy więc jeszcze bardzo dużo czasu. Festiwal odbędzie się w Kostrzynie nad Odrą i po raz kolejny będzie gigantyczną, ale przede wszystkim bezpieczną imprezą, na którą zapraszamy miłośników muzyki z Polski i z całego świata" - mówi Radosław Mysłek, kierownik ds. bezpieczeństwa Festiwalu.



Oto lista półfinalistów eliminacji do Pol'and'Rock Festival 2020:

BANG BANG

CHEAP TABACCO

CINEMON

DAGADANA

DECADENT FUN CLUB

DR.DEADLOCK & CONGA LINE

ERELES

FLAMES AMONG HATRED

FROM TODAY

GORGONZOLLA

HOOK

JOANNA VORBRODT

JOHNY ROCKERS

K-ESSENCE

MORIAH WOODS

MY OWN ABYSS

NEED MORE CLOUDS

OFELIA

PULL THE WIRE

RADIO SLAM

SHAKIN PORK

SIAKI

TELESCOPE FOR THE BLIND

TOLA JANOWSKA.