Pol'and'Rock Festival 2020: Jinjer i Black River dołączają do składu

Ukraińska formacja Jinjer oraz polska supergrupa Black River wystąpią na tegorocznej edycji Pol'and'Rock Festival w Kostrzynie nad Odrą (30 lipca - 1 sierpnia).

Jinjer w akcji /Gina Wetzler/Redferns /Getty Images

Dotychczas ogłoszono udział takich zagranicznych formacji, jak: Dropkick Murphys, Clutch, King Gizzard & The Lizard Wizard, While She Sleeps, Tagada Jones i Static-X.

Kolorowe ludki na Pol'and'Rock Festival 2019 1 / 9 Zobacz, jak się bawią uczestnicy Pol'and'Rock Festival 2019 Źródło: Agencja FORUM Autor: Simone Kuhlmey/Zuma Press udostępnij

Reklama

Polskimi gwiazdami będą grupy Pidżama Porno i Organek.

Do składu imprezy dołączają ukraiński Jinjer (Duża Scena, 31 lipca) oraz polski Black River.



Jinjer to ukraińska kapela grająca progresywny groove metal. Mimo tego, że grupa powstała w 2009 roku, to muzycy uważają, że Jinjer nabrała kształtu dopiero po tym, jak rok później do zespołu dołączyła charyzmatyczna i niezwykle utalentowana wokalistka, Tatiana Shamilyuk.

W 2012 r. ukazał się debiutancki album "Inhale, Don't Breathe". Dwa lata później do sprzedaży trafiła płyta "Cloud Factory". W tym samym roku zespół zwrócił uwagę wytwórni Napalm Records, pod której skrzydłami ukazały się dwie kolejne płyty Jinjer.

W 2019 r. dorobek zespołu poszerzył się o EP-kę "Micro" i płytę "Macro".

Grupa była jedną z gwiazd Mystic Festival 2019, a 3 sierpnia pojawi się w roli gościa specjalnego na koncercie Slipknot w Gdańsku/Sopocie.

Clip Jinjer Judgement (& Punishment)

Black River (Duża Scena, 1 sierpnia) to polska metalowa supergrupa, w składzie której znajdują się muzycy mający na koncie występy w zespołach Behemoth, Dimmu Borgir, Rootwater, Geisha Goner, Hunter, Vesania czy Neolithic.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Black River Lucky In Hell

Kapela powstała w 2008 roku i jeszcze w tym samym roku wydała album "Black River", który nominowany został do Fryderyka. Rok po debiucie, nastąpiła premiera kolejnego wydawnictwa - "Black'n'Roll", a z końcem 2010 roku do sprzedaży trafił "Trash", krążek stanowiący kompilację utworów, które zostały zarejestrowane podczas sesji nagraniowych do wcześniejszych dwóch albumów, oraz trzech kompozycji nagranych podczas koncertu w klubie Stodoła. Był to ostatni przejaw działalności zespołu przed długą przerwą związaną z problemami zdrowotnymi wokalisty, Maćka Taffa.

W 2018 roku, ku uciesze fanów ciężkiego grania, Black River ogłosił wznowienie działalności i start pracy nad nowym albumem. Na początku 2019 r. ukazał się trzypłytowy box zawierający całą dotychczasową dyskografię grupy ("Black Box"), a w kwietniu tego samego roku swoją premierę miał trzeci pełnowymiarowy album kapeli "Humanoid", który nominowany został do Fryderyków 2020 w kategorii album roku - metal.

Clip Black River Flying High

Pol'and'Rock Festival 2020 ponownie odbędzie się w Kostrzynie nad Odrą - w tym miejscu darmowy festiwal dowodzony przez Jurka Owsiaka odbywa się nieprzerwanie od 2004 r. Daty tegorocznej edycji to 30 lipca - 1 sierpnia.