Pol'and'Rock Festival 2020: Death Angel i inni. Znamy kolejne gwiazdy

Organizatorzy Pol'and'Rock Festival przedstawili kolejnych muzycznych uczestników tegorocznej edycji. Kto pojawi się w Kostrzynie nad Odrą?

Dotychczas ogłoszono udział takich zagranicznych formacji, jak: Dropkick Murphys, Clutch, King Gizzard & The Lizard Wizard, While She Sleeps, Tagada Jones, Static-X, Jinjer i The Rumjacks.



Polskimi gwiazdami będą m.in. grupy Pidżama Porno, Organek i świętujący swoje 30-lecie zespół Raz Dwa Trzy.

Jurek Owsiak ogłosił w swojej audycji kolejnych trzech wykonawców, którzy zaprezentują się na Małej Scenie. Do zestawu dołączają Death Angel, Dirty Shirt i Saint City Orchestra.

Założony w 1982 r. Death Angel szybko zdobył uznanie na rozkwitającej scenie muzyki metalowej w regionie Zatoki San Francisco. Zespół uznawany jest za lidera drugiej fali muzyki thrashmetalowej.

Amerykanie wydali dziewięć albumów studyjnych i dwa albumy nagrane na żywo. Najnowsze wydawnictwo kapeli, "Humanicide", ukazało się w 2019 roku, prawie dziesięć lat po tym, jak kapela reaktywowała swoją działalność podczas charytatywnego koncertu na rzecz Chucka Billy'ego, frontmana grupy Testament. Tytułowy utwór "Humanicide" został nominowany do nagrody Grammy w kategorii najlepszy występ metalowy.

Dirty Shirt z Rumunii wysłała swoje zgłoszenie by zagrać na Pol'and'Rock Festivalu. Grupa łączy ze sobą siłę ciężkiego metalu z energią i pasją słowiańskiej muzyki ludowej oraz bogactwem inspiracji płynących z world music.

"Kawałki Dirty Shirt, niezależnie od tego, czy nagrane w języku angielskim, czy po rumuńsku, są pełne energii, chwytliwe, pełne mocy i przypadają do gustu bardzo szerokiej publiczności" - czytamy w ogłoszeniu.

Saint City Orchestra powstała w 2013 roku w miejscowości St. Gallen w Szwajcarii. Zespół doskonalił swoje inspirowane irlandzką muzyką folkową brzmienie podczas niezliczonych występów na żywo, by w 2017 roku wydać debiutancki singel "Knights & Thieves". Pierwsza EP-ka ukazała się dwa miesiące później, a zespół wyruszył w trasę koncertową. W 2018 roku muzycy wydali swój pierwszy album studyjny - "Chaos".

Pol'and'Rock Festival 2020 ponownie odbędzie się w Kostrzynie nad Odrą - w tym miejscu darmowy festiwal dowodzony przez Jurka Owsiaka odbywa się nieprzerwanie od 2004 r. Daty tegorocznej edycji to 30 lipca - 1 sierpnia.