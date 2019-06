Pol'and'Rock Festival 2019: Znamy laureatów Złotego Bączka i zwycięzców eliminacji

10 kolejnych wykonawców zostało zaproszonych na tegoroczną edycję Pol'and'Rock Festival w Kostrzynie nad Odrą - to zwycięzcy finału eliminacji. Poznaliśmy także laureatów plebiscytu Złotego Bączka.

Hunter podczas finału eliminacji do Pol'and'Rock Festival 2019 /Stanisław Wadas /WOŚP

To już 11. edycja Eliminacji, dających zespołom z całej Polski (choć nie tylko) możliwość zaprezentowania się przed publicznością festiwalu organizowanego przez Fundację WOŚP. Rokrocznie, z setek wykonawców, którzy nadeślą swoje płyty, jurorzy wybierają najlepszych, kwalifikując ich do jednego z koncertów półfinałowych.

Wideo Jurek Owsiak o Pol’and’Rock Festival 2019: To jest festiwal, który ma ideę (Dzień Dobry TVN/x-news)

Reklama

W tym roku do drugiego, półfinałowego, etapu jurorzy wybrali 26 zespołów, które zaprezentowały się na koncertach klubowych w Poznaniu, Wrocławiu i Gdańsku.

W sobotę (22 czerwca) w klubie Progresja w Warszawie wystąpiła finałowa dziesiątka: Terrific Sunday, Vane, Ornette, Łukasz Drapała & Chevy, Karolina Czarnecka, Sunsmoke, Hurrockaine, Kraków Street Band, Przybył i Zagi.

Jako gość specjalny zagrała Metka, uczestnik ubiegłorocznych eliminacji, a w charakterze gwiazdy wieczoru pojawił się doskonale znany woodstockowym fanom metalowy Hunter.

Uczestników eliminacji oceniało jury w składzie: Jurek Owsiak (prezes zarządu WOŚP), Andrzej Puczyński (prezes ZPAV, Izabelin Studio), Tomasz "Kasprol" Kasprzyk (dziennikarz muzyczny Antyradia, multiinstrumentalista), Piotr Chancewicz "Dziki" (producent muzyczny, muzyk), Kuba Płucisz (gitarzysta rockowy, założyciel zespołu IRA) i Krzysztof Dobies "Milkee" (rzecznik prasowy Pol'and'Rock Festival).

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Tak było na Pol'and'Rock Festival 2018 INTERIA.TV

Ich decyzją na Dużej Scenie zobaczymy: Ornette i Hurrockaine. Na Małej Scenie zagrają: Przybył i Łukasz Drapała & Chevy, na scenie Akademii Sztuk Przepięknych wystąpią: Karolina Czarnecka i Kraków Street Band a na Scenie Lecha koncerty zaprezentują się Vane, Terrific Sunday, Zagi i Sunsmoke.

Przypomnijmy, że zgodnie z wcześniejszymi decyzjami jurorów, występ na Pol'and'Rock zagwarantowany mają również następujący uczestnicy eliminacji: na Scenie Lecha - Gentuza i Moyra, na Scenie Viva Kultura - Darmozjady oraz na Małej Scenie - Kwiat Jabłoni i BAiKA.

Wieczór Finału Eliminacji był również okazją do ogłoszenia wyników Plebiscytu Złotego Bączka, w którym to publiczność przyznaje nagrody zespołom, które dały najlepszy koncert na ostatniej edycji festiwalu. W tym roku fani festiwalu oddali ponad 61 tys. głosów, a największe poparcie uzyskała Łydka Grubasa, która w kategorii zespół polski do ostatniej chwili walczyła z Hunterem.

Clip Rapapara

Hunter na Pol'and'Rock Festival - Kostrzyn nad Odrą, 2 sierpnia 2018 r. 1 11 Zobacz zdjęcia z koncertu grupy Hunter na Pol'and'Rock Festival 2018! Autor zdjęcia: Damian Mękal Źródło: WOŚP 11

Z kolei wśród zespołów zagranicznych triumfowała Dubioza Kolektiv, w kluczowym etapie pokonując m.in. zespół Gojira. Z Łydką Grubasa i Hunterem spotkamy się ponownie - na 25. Pol'and'Festival, który wystartuje już 1 sierpnia w Kostrzynie nad Odrą.

Wideo Dubioza Kolektiv - Volio Bih #polandrock2018

Gojira na Pol'and'Rock Festival - Kostrzyn nad Odrą, 2 sierpnia 2018 r. 1 11 Zobacz zdjęcia z koncertu grupy Gojira na Pol'and'Rock Festival 2018! Autor zdjęcia: Damian Mękal Źródło: WOŚP 11

Pol'And'Rock Festival (wcześniej znany pod nazwą Przystanek Woodstock) to największy w Polsce i jeden z największych w Europie festiwali muzycznych.

Jubileuszowa 25. edycja odbędzie się w dniach 1-3 sierpnia w Kostrzynie nad Odrą (woj. lubuskie).

Kolorowe ludki na Pol'and'Rock Festival [dzień trzeci] - 4 sierpnia 2018 r. 1 19 Zobacz kolorowe obrazki z trzeciego dnia Pol'and'Rock Festival 2018! Autor zdjęcia: Michał Kwaśniewski Źródło: WOŚP 19

Dotychczas ujawniono gwiazdy to m.in. Ziggy Marley, najstarszy syn Boba i Rity Marleyów, legenda thrash metalu Testament (USA), brytyjska grupa Skunk Anansie, międzynarodowa ekipa Gogol Bordello, metalowy Avatar ze Szwecji, amerykańska supergrupa Prophets Of Rage, horror-rockmani z Lordi (Finlandia), reprezentanci southern rocka - Black Stone Cherry, pochodzący z Francji Perturbator, punkowcy z The Adicts i The Casualties, metalcore'owcy z Australii - Parkway Drive oraz ich rodak Dub FX.

Powroty z Pol'and'Rock Festival 2018 1 7 Późno w nocy z 4 na 5 sierpnia 2018 r. zakończył się Pol'and'Rock Festival. Z Kostrzyna nad Odrą uczestnicy rozjeżdżają się do swoich domów Autor zdjęcia: Lech Muszyński Źródło: PAP 7

Polscy przedstawiciele to metalowcy z Acid Drinkers i Decapitated, wracający po sześciu latach na darmowy festiwal happysad, Kult, Agnieszka Chylińska, Maciej Maleńczuk, Daria Zawiałow, Krzysztof Zalewski, Tulia, Majka Jeżowska, Carrantuohill, Ralph Kaminski, Sidney Polak, Renata Przemyk, Gooral, Bokka, Moskwa, Cyrk Deriglasoff, BAiKA, Kwiat Jabłoni, Agata Karczewska i Witek Muzyk Ulicy.



Na czterech scenach zaprezentuje się kilkudziesięciu wykonawców z Polski i ze świata.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Krzysztof Dobies o pomysłach na Pol'and'Rock 2019 INTERIA.PL

W ramach Akademii Sztuk Przepięknych odbędą się spotkania z wybitnymi osobistościami świata kultury, polityki i sportu, którzy będą mogli spotkać się z festiwalowiczami. Uczestnicy Festiwalu będą także mogli brać udział w różnych formach warsztatów artystycznych oraz angażować się w szereg inicjatyw społecznych i obywatelskich. Jak co roku zaprezentują się liczne organizacje pożytku publicznego, realizowanych będzie cała gama projektów edukacyjnych oraz sportowych.

Organizatorem imprezy jest Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, która w ten sposób pragnie podziękować polskiej młodzieży za jej zaangażowanie w zimowy Finał WOŚP. Koncert jest niekomercyjny, niebiletowany, a środki na jego organizację zapewniają liczni sponsorzy. Festiwal nie może być i nie jest finansowany ze środków zebranych w czasie Finału WOŚP.