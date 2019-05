Pol'and'Rock Festival 2019: Znamy kolejne gwiazdy imprezy

Tym razem Jurek Owsiak ujawnił mocno egzotycznych muzycznych gości tegorocznej edycji Pol'and'Rock Festival. Publiczność rozbawi także popularny kabaret Hrabi.

Kabaret Hrabi wystąpi podczas Pol'and'Rock Festival 2019 /Piotr Kamionka / Reporter

Pol'And'Rock Festival (wcześniej znany pod nazwą Przystanek Woodstock) to największy w Polsce i jeden z największych w Europie festiwali muzycznych.

Reklama

Jubileuszowa 25. edycja odbędzie się w dniach 1-3 sierpnia w Kostrzynie nad Odrą (woj. lubuskie).

Dotychczas ujawniono gwiazdy to m.in. Ziggy Marley, najstarszy syn Boba i Rity Marleyów, legenda thrash metalu Testament (USA), brytyjska grupa Skunk Anansie, międzynarodowa ekipa Gogol Bordello, metalowy Avatar ze Szwecji, amerykańska supergrupa Prophets Of Rage, reprezentanci southern rocka - Black Stone Cherry, pochodzący z Francji Perturbator, punkowcy z The Adicts i The Casualties, metalcore'owcy z Australii - Parkway Drive oraz ich rodak Dub FX. Polscy przedstawiciele to metalowcy z Acid Drinkers i Decapitated, wracający po sześciu latach na darmowy festiwal happysad, Kult, Daria Zawiałow, Krzysztof Zalewski, Tulia, Carrantuohill, Ralph Kaminski, Sidney Polak, Renata Przemyk, Gooral, Bokka, Moskwa, Cyrk Deriglasoff i Witek Muzyk Ulicy.



Na czterech scenach zaprezentuje się kilkudziesięciu wykonawców z Polski i ze świata.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Krzysztof Dobies o pomysłach na Pol'and'Rock 2019 INTERIA.PL

W ramach Akademii Sztuk Przepięknych odbędą się spotkania z wybitnymi osobistościami świata kultury, polityki i sportu, którzy będą mogli spotkać się z festiwalowiczami. Uczestnicy Festiwalu będą także mogli brać udział w różnych formach warsztatów artystycznych oraz angażować się w szereg inicjatyw społecznych i obywatelskich. Jak co roku zaprezentują się liczne organizacje pożytku publicznego, realizowanych będzie cała gama projektów edukacyjnych oraz sportowych.

Kolejni goście festiwalu to Crossfaith, Horskh oraz kabaret Hrabi.



Japońska grupa Crossfaith (noc z 1 na 2 sierpnia, godz. 0:20, Duża Scena) prezentuje fuzję metalcore'a, dubstepu i awangardowej muzyki industrialnej.

Muzycy z Crossfaith wciąż rozwijają swoje brzmienie, szukając nowych, interesujących inspiracji i rozwiązań - doskonaląc styl, w którym łączą ze sobą muzykę hardcore i elektronikę i dodając do kompozycji więcej śpiewu. Dwa ostatnie albumy wydane przez Crossfaith, czyli "Xeno" z 2015 i "Ex-Machina" z 2018 to krążki koncepcyjne, tworzące wizję mrocznej przyszłości, w której maszyny dążą do przejęcia kontroli nad egzystencją ludzi i zagrażają wolności na Ziemi.

Dowodem na ugruntowaną pozycję japońskiej formacji na rynku ciężkiej muzyki metalowej jest fakt, że na nagraniach na "Xeno" i "Ex-Machina" pojawili się muzycy tacy jak Rou Reynolds z Enter Shikari, Benji Webbe ze Skindred czy Caleb Shomo z Baertooth.

Clip Crossfaith Destroy (feat. Ho99o9)

Francuski duet Horskh (2 sierpnia, godz. 21:30, Mała Scena) gra awangardową syntezę hard electro i muzyki industrialnej.

"Kompletując line-up Najpiękniejszego Festiwalu Świata dążymy do tego, by wybrać najciekawszych wykonawców reprezentujących najróżniejsze gatunki muzyczne" - mówi Jurek Owsiak, twórca i dyrektor generalny Pol'and'Rock Festival.

"Dlatego w naszym line-upie, obok doskonale rozpoznawanych nazwisk i legendarnych kapel, zawsze znajdzie się miejsce dla interesujących muzycznych projektów i innowacyjnych zespołów. Taką ciekawą, radykalnie rewolucyjną kapelą jest pochodzący z francuskiego Besançon zespół Horskh, który wypatrzyliśmy podczas prezentacji na konferencji muzycznej MaMA w Paryżu" - dodaje.

Wideo HORSKH - Strayed Away (Official Music Video)

31 lipca o godz. 20:20 w Dużym Namiocie ASP przed woodstockową publicznością zaprezentuje się kabaret Hrabi - jeden z najpopularniejszych polskich składów kabaretowych.

Powstał zimą 2002 roku jako połączenie sił czwórki nietuzinkowych artystów: Joanny Kołaczkowskiej, Dariusza Kamysa, Łukasza Pietschy i Krzysztofa Szubzdy (w 2003 roku jego miejsce zajął Tomasz Majer). W swoich programach (a powstało ich już 16!) kabaret porusza w charakterystyczny dla siebie sposób tematy dnia codziennego, jak choćby stereotypy dotyczące płci, zasady dobrego wychowania czy ludzkie wady.