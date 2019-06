Pol'and'Rock Festival 2019: Lordi i Agata Karczewska dołączają do składu

Potwory z grupy Lordi oraz pamiętana z telewizyjnego "Idola" i ubiegłorocznej edycji Pol'and'Rock Festival Agata Karczewska to nowe gwiazdy imprezy Jurka Owsiaka.

Lordi będzie jedną z gwiazd Pol'and'Rock Festival 2019 /Venla Shalin/Redferns /Getty Images

Pol'And'Rock Festival (wcześniej znany pod nazwą Przystanek Woodstock) to największy w Polsce i jeden z największych w Europie festiwali muzycznych.

Reklama

Jubileuszowa 25. edycja odbędzie się w dniach 1-3 sierpnia w Kostrzynie nad Odrą (woj. lubuskie).

Dotychczas ujawniono gwiazdy to m.in. Ziggy Marley, najstarszy syn Boba i Rity Marleyów, legenda thrash metalu Testament (USA), brytyjska grupa Skunk Anansie, międzynarodowa ekipa Gogol Bordello, metalowy Avatar ze Szwecji, amerykańska supergrupa Prophets Of Rage, reprezentanci southern rocka - Black Stone Cherry, pochodzący z Francji Perturbator, punkowcy z The Adicts i The Casualties, metalcore'owcy z Australii - Parkway Drive oraz ich rodak Dub FX.

Polscy przedstawiciele to m.in. metalowcy z Acid Drinkers i Decapitated, wracający po sześciu latach na darmowy festiwal happysad, Kult, Agnieszka Chylińska, Maciej Maleńczuk, Daria Zawiałow, Krzysztof Zalewski, Tulia, Majka Jeżowska, Carrantuohill, Ralph Kaminski, Sidney Polak, Renata Przemyk, Gooral, Bokka, Moskwa, Cyrk Deriglasoff, BAiKA, Kwiat Jabłoni i Witek Muzyk Ulicy oraz uczestnicy Nocy Jazzu na ASP: Mitch & Mitch, Atom String Quartet i Jazz Band Młynarski - Masecki.

Na czterech scenach zaprezentuje się kilkudziesięciu wykonawców z Polski i ze świata.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Krzysztof Dobies o pomysłach na Pol'and'Rock 2019 INTERIA.PL

Drugiego dnia festiwalu (2 sierpnia, godz. 20:40, Duża Scena) wystąpi pochodząca z Finlandii grupa Lordi, o której szeroka publiczność usłyszała za sprawą wygranej na Eurowizji 2006.

Zespół powstał w Rovaniemi z inicjatywy wokalisty, autora tekstów, pomysłodawcy i projektanta ekstrawaganckich kostiumów, występującego pod pseudonimem Mr Lordi. Lordi początkowo było solowym projektem absolwenta szkoły filmowej i zawodowego charakteryzatora, który czerpał inspirację ze świata horroru i stylistyki spopularyzowanej przez zespół Kiss.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Lordi Would You Love a Monsterman?

Świat usłyszał o zespole w 2002 roku, gdy po kilku latach poszukiwania wytwórni płytowej Lordi wydało swoją debiutancką płytę "Get Heavy", a promujący ją singel "Would You Love a Monsterman" wspiął się na sam szczyt fińskiej listy przebojów.



Podczas Konkursu Piosenki Eurowizji 2002 horror-rockmani nadspodziewanie zdeklasowali popową konkurencję, z utworem "Hard Rock Hallelujah" zdobywając najwyższy wynik punktowy w całej historii tego festiwalu.

Clip Lordi Hard Rock Hallelujah

W 2018 r. ukazał się najbardziej skandalizujący jak dotąd, dziewiąty album zespołu, zatytułowany "Sexorcism".

Lordi w Warszawie 1 10 Autor zdjęcia: Źródło: Agencja FORUM 10

W 2018 r. Agata Karczewska wzięła udział w Eliminacjach do Pol'and'Rock, w rezultacie których zagrała i na Scenie Lecha, i Dużej Scenie festiwalu. Na specjalne zaproszenie Jurka Owsiaka, Agata Karczewska wraca do Kostrzyna, by dać nocny koncert na Akademii Sztuk Przepięknych.

Warszawska signer-songwriterka, zakochana w muzycznym minimalizmie. Inspiruje się Elliottem Smithem i Dolly Parton, a swój styl określa mianem folku z domieszką amerykańskiego country. Szerszej publiczności może być znana z udziału w piątej edycji programu "Idol" w 2017 roku.

Na swoim koncie ma EP-kę "You're Not So Special" oraz album "I'm Not Good At Having Fun", promowany piosenką "Fool".

Koncert, podczas którego zagra w ramach trio, odbędzie się o 1:50 w nocy z 2 na 3 sierpnia w namiocie Akademii Sztuk Przepięknych.

Clip Agata Karczewska Fool

W ramach ASP odbędą się spotkania z wybitnymi osobistościami świata kultury, polityki i sportu, którzy będą mogli spotkać się z festiwalowiczami. Uczestnicy Festiwalu będą także mogli brać udział w różnych formach warsztatów artystycznych oraz angażować się w szereg inicjatyw społecznych i obywatelskich. Jak co roku zaprezentują się liczne organizacje pożytku publicznego, realizowanych będzie cała gama projektów edukacyjnych oraz sportowych.

Organizatorem imprezy jest Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, która w ten sposób pragnie podziękować polskiej młodzieży za jej zaangażowanie w zimowy Finał WOŚP. Koncert jest niekomercyjny, niebiletowany, a środki na jego organizację zapewniają liczni sponsorzy. Festiwal nie może być i nie jest finansowany ze środków zebranych w czasie Finału WOŚP.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Tak było na Pol'and'Rock Festival 2018 INTERIA.TV