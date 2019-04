Pol'and'Rock Festival 2019: Kult spełnia marzenia. Dołączają także Daria Zawiałow i The Casualties

Oczekiwany przez wielu festiwalowiczów Kult dołącza do składu tegorocznej edycji Pol'and'Rock Festival, który odbędzie się w dniach 1-3 sierpnia w Kostrzynie nad Odrą. Na imprezie wystąpią także Daria Zawiałow i The Casualties.

Pol'And'Rock Festival (wcześniej znany pod nazwą Przystanek Woodstock) to największy w Polsce i jeden z największych w Europie festiwali muzycznych.

Jubileuszowa 25. edycja odbędzie się w dniach 1-3 sierpnia w Kostrzynie nad Odrą (woj. lubuskie).

Dotychczas ujawniono gwiazdy to Ziggy Marley, najstarszy syn Boba i Rity Marleyów, legenda thrash metalu Testament (USA), brytyjska grupa Skunk Anansie, metalowy Avatar ze Szwecji, reprezentanci southern rocka - Black Stone Cherry, pochodzący z Francji Perturbator, brytyjscy punkrockowcy The Adicts, metalcore'owcy z Australii - Parkway Drive oraz ich rodak Dub FX. Polscy przedstawiciele to metalowcy z Acid Drinkers i Decapitated, wracający po sześciu latach na darmowy festiwal happysad, Sidney Polak, Renata Przemyk, Cyrk Deriglasoff, Tulia i Witek Muzyk Ulicy.



Na czterech scenach zaprezentuje się kilkudziesięciu wykonawców z Polski i ze świata.

W ramach Akademii Sztuk Przepięknych odbędą się spotkania z wybitnymi osobistościami świata kultury, polityki i sportu, którzy będą mogli spotkać się z festiwalowiczami. Uczestnicy Festiwalu będą także mogli brać udział w różnych formach warsztatów artystycznych oraz angażować się w szereg inicjatyw społecznych i obywatelskich. Jak co roku zaprezentują się liczne organizacje pożytku publicznego, realizowanych będzie cała gama projektów edukacyjnych oraz sportowych.

Organizatorem imprezy jest Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, która w ten sposób pragnie podziękować polskiej młodzieży za jej zaangażowanie w zimowy Finał WOŚP. Koncert jest niekomercyjny, niebiletowany, a środki na jego organizację zapewniają liczni sponsorzy. Festiwal nie może być i nie jest finansowany ze środków zebranych w czasie Finału WOŚP.

Ogłoszenie występu grupy Kult na Dużej Scenie jest spełnieniem marzeń wielu uczestników festiwalu. Nazwa ekipy dowodzonej nieprzerwanie od 1982 r. przez Kazika Staszewskiego nieustannie przewijała się wśród próśb do Jurka Owsiaka o ściągnięcie zespołu na festiwal.

Grupa jest jedną z legend polskiego rocka, a wiele utworów doczekało się statusu wielkich przebojów. Jednym z nich jest utwór "Arahja", którym w 2018 r. Owsiak rozpoczął Pol'and'Rock Festival. Ten przebój z tekstem "Mój dom murem podzielony" w przejmujący sposób w Kostrzynie nad Odrą przypomniał też zespół Hey.

Kult w ciągu 37 lat działalności zagrał ponad 3000 koncertów, niemal zawsze wyprzedawanych na pniu. Wydał 15 albumów studyjnych i dwa koncertowe - wszystkie z doskonałymi wynikami sprzedaży, bez problemu osiągające status platyny.



Występowali 8-krotnie w Jarocinie i wszystkich innych festiwalach oraz przeglądach w Polsce. Oprócz tego gościli na koncertach w Brazylii, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Holandii, Niemczech, Czechach, Szwecji, Stanach Zjednoczonych. Ich koncerty to ponad 2-godzinne spektakle.

Pierwszego dnia na Małej Scenie (1 sierpnia) zaprezentuje się kolejna ikona punk rocka - pochodząca z Nowego Jorku grupa The Casualties, zaliczana do przedstawicieli street-punka.

Muzycy postawili na odważne, surowe brzmienia i teksty naładowane wybuchowym, buntowniczym przekazem. Hardcorowe, bojowe utwory idą w parze z wizerunkiem scenicznym zespołu, którego członkowie dumnie noszą wielobarwne irokezy i ozdobione ćwiekami kurtki.



Kapela wydała pierwszy album w 1997 roku, a rok później muzycy wyruszyli w światową trasę. Z czasem zdobywali coraz większe uznanie fanów, krytyków i dziennikarzy muzycznych, udowadniając, że klasyczny, wybuchowy punk ma się doskonale. Ich pozycję na rynku muzyki punkowej ugruntowały wspólne trasy koncertowe z kapelami, które początkowo zainspirowały ich twórczość. The Casualties towarzyszyli w trasach koncertowych kapelom takim jak The Exploited, GBH, Cockney Rejects, czy English Dogs.



Clip