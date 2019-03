Pol'and'Rock Festival 2019: Kolejne gwiazdy ujawnione

Dub FX na Dużej Scenie, Sidney Polak na Małej Scenie i Renata Przemyk na Nocnej Scenie ASP - to trójka nowych wykonawców Pol'andRock Festival.

Renata Przemyk wystąpi podczas Nocnej Sceny ASP na Pol'and'Rock Festival /Tomasz Jastrzębowski / Reporter

Pol'And'Rock Festival (wcześniej znany pod nazwą Przystanek Woodstock) to największy w Polsce i jeden z największych w Europie festiwali muzycznych.

Jubileuszowa 25. edycja odbędzie się w dniach 1-3 sierpnia w Kostrzynie nad Odrą (woj. lubuskie).

Dotychczas ujawniono gwiazdy to Ziggy Marley, najstarszy syn Boba i Rity Marleyów, legenda thrash metalu Testament (USA), brytyjska grupa Skunk Anansie, metalowy Avatar ze Szwecji, reprezentanci southern rocka - Black Stone Cherry i metalcore'owcy z Australii - Parkway Drive. Polscy przedstawiciele to metalowcy z Acid Drinkers i Decapitated oraz wracający po sześciu latach na darmowy festiwal happysad.

Na czterech scenach zaprezentuje się kilkudziesięciu wykonawców z Polski i ze świata.

W ramach Akademii Sztuk Przepięknych odbędą się spotkania z wybitnymi osobistościami świata kultury, polityki i sportu, którzy będą mogli spotkać się z festiwalowiczami. Uczestnicy Festiwalu będą także mogli brać udział w różnych formach warsztatów artystycznych oraz angażować się w szereg inicjatyw społecznych i obywatelskich. Jak co roku zaprezentują się liczne organizacje pożytku publicznego, realizowanych będzie cała gama projektów edukacyjnych oraz sportowych.

Organizatorem imprezy jest Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, która w ten sposób pragnie podziękować polskiej młodzieży za jej zaangażowanie w zimowy Finał WOŚP. Koncert jest niekomercyjny, niebiletowany, a środki na jego organizację zapewniają liczni sponsorzy. Festiwal nie może być i nie jest finansowany ze środków zebranych w czasie Finału WOŚP.

Na Dużą Scenę (2 sierpnia) po 10 latach na festiwal powraca Dub FX. Pod tym pseudonimem ukrywa się pochodzący z Australii Benjamin Stanford.

Gdy w 2006 r. Benjamin wyruszył do Europy, miał prosty plan: chciał mieszkać w furgonetce, podróżować po świecie i występować na ulicach miast, w których przyjdzie mu się zatrzymać. Po upływie kilku lat Dub FX ma na koncie setki tysięcy sprzedanych płyt, wystąpienia na największych festiwalach muzycznych świata, ponad 150 milionów odsłon teledysków na YouTube i 600 tysięcy fanów na Facebooku. Artyście udało się dokonać tego bez wsparcia firm fonograficznych czy wielkich agencji - niezależnie.

"Nigdy nie miałem w planach wielkiej kariery. Chciałem podróżować i poszukiwać inspiracji" - mówi Dub FX, który swoją muzykę tworzy w pełni samodzielnie, używając swojego głosu, procesora efektów FX, przesterów i loopera.

"Lubię miksować różne gatunki: jazz, reggae, hip-hop, sambę, drum and bass, dubstep. Łączę ze sobą to, na co akurat mam ochotę. Na tym polega piękno tego, co tworzę" - dodaje Australijczyk.

Na Małej Scenie zaprezentuje się Sidney Polak, który w związku z zawieszeniem działalności przez T.Love postanowił reaktywować po latach swoją solową karierę.

Na płycie zatytułowanej po prostu "3" nawiązuje do swojego debiutu, który przyniósł przeboje "Chomiczówka" i "Otwieram wino".

Rok 2019 to rok intensywnej promocji najnowszego albumu. Będzie wypełniony premierami pięciu nowych wideoklipów i kilkudziesięcioma koncertami w Polsce i za granicą.

Z kolei pierwszą ogłoszoną gwiazdą Nocnej Sceny ASP została Renata Przemyk, która świętować będzie 30-lecie swojej kariery.

Jest znana z piosenek, które już przez dziesięciolecia są rozpoznawalnymi przebojami: "Babę zesłał Bóg", "Zero", "Kochaj mnie jak wariat", "Kłamiesz" i "Kochana" (duet z Katarzyną Nosowską). Współpracowała również z m.in. Pidżamą Porno, Habakukiem, Anią Rusowicz, Kayah i Fiolką.

Większość jej płyt uzyskało status złotych, wielokrotnie były nominowane i nagradzane, przeważnie za indywidualność artystyczną. Pomimo niezbyt komercyjnego zacięcia artystki, zyskały pochlebne recenzje pośród publiczności, krytyki muzycznej i przemysłu fonograficznego (Fryderyk).