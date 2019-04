Pol'and'Rock Festival 2019: Gogol Bordello, Carrantuohill i Moskwa kolejnymi gwiazdami

Poznaliśmy kolejnych wykonawców, którzy wystąpią podczas tegorocznej edycji Pol'and'Rock Festival.

Eugene Hütz (Gogol Bordello) w akcji

Pol'And'Rock Festival (wcześniej znany pod nazwą Przystanek Woodstock) to największy w Polsce i jeden z największych w Europie festiwali muzycznych.

Jubileuszowa 25. edycja odbędzie się w dniach 1-3 sierpnia w Kostrzynie nad Odrą (woj. lubuskie).

Dotychczas ujawniono gwiazdy to Ziggy Marley, najstarszy syn Boba i Rity Marleyów, legenda thrash metalu Testament (USA), brytyjska grupa Skunk Anansie, metalowy Avatar ze Szwecji, amerykańska supergrupa Prophets Of Rage, reprezentanci southern rocka - Black Stone Cherry, pochodzący z Francji Perturbator, punkowcy z The Adicts i The Casualties, metalcore'owcy z Australii - Parkway Drive oraz ich rodak Dub FX. Polscy przedstawiciele to metalowcy z Acid Drinkers i Decapitated, wracający po sześciu latach na darmowy festiwal happysad, Kult, Daria Zawiałow, Krzysztof Zalewski, Tulia, Ralph Kaminski, Sidney Polak, Renata Przemyk, Gooral, Bokka, Cyrk Deriglasoff i Witek Muzyk Ulicy.



Na czterech scenach zaprezentuje się kilkudziesięciu wykonawców z Polski i ze świata.

W ramach Akademii Sztuk Przepięknych odbędą się spotkania z wybitnymi osobistościami świata kultury, polityki i sportu, którzy będą mogli spotkać się z festiwalowiczami. Uczestnicy Festiwalu będą także mogli brać udział w różnych formach warsztatów artystycznych oraz angażować się w szereg inicjatyw społecznych i obywatelskich. Jak co roku zaprezentują się liczne organizacje pożytku publicznego, realizowanych będzie cała gama projektów edukacyjnych oraz sportowych.

1 sierpnia na Dużej Scenie (godz. 19:40) zagra wielonarodowa ekipa z Nowego Jorku - Gogol Bordello dowodzona przez Eugene'a Hütza. Twórcy cygańskiego punka - czyli wybuchowej i rewolucyjnej mieszanki wschodnioeuropejskich dźwięków zainspirowanych folklorem Ukrainy i Rosji, muzyki yiddish tworzonej przez lokalną społeczność żydowską, oraz punkowych riffów gitarowych z rozbujanymi brzmieniami rodem z Ameryki Łacińskiej świętować będą swoje 20-lecie.

Ostatnie wydawnictwo zespołu to płyta "Seekers and Finders" z 2017 roku. Piosenki, które składają się na najnowszy album powstały w drodze, bo ten złożony z emigrantów zespół nigdy nie mógł sobie nigdzie na długo zagrzać miejsca. Podróżowanie członkowie kapeli mają we krwi i najlepiej czują się w trasie, dzieląc się swoją energią podczas żywiołowych, teatralnych występów.

Również 1 sierpnia, ale na Małej Scenie (godz. 21:40) specjalny projekt zaprezentuje doskonale znany woodstockowej publiczności zespół Carrantuohill. Grupa zagra z Młodzieżową Orkiestrą Symfoniczną pod batutą samego Krzesimira Dębskiego.



Efektem tej współpracy będzie niezwykła mieszanka: irlandzkiego folku opracowanego przez Krzesimira Dębskiego pod orkiestrę symfoniczną oraz znanych kompozycji filmowych Maestro Dębskiego, które w folkowym wydaniu zaprezentuje Carrantuohill.

2 sierpnia (godz. 18:40) na Małej Scenie zagra polska legenda punk rocka - Moskwa, która w tym roku wydała nowy album "XXI wiek".



Historia zespołu Moskwa sięga 1983 roku. Grupa utworzona przez wokalistę i gitarzystę Pawła Gumolę zadebiutowała w miejscu wręcz idealnym dla twórców punkrocka, na festiwalu w Jarocinie w 1984 roku, zostając zresztą jednym z laureatów tego wydarzenia, co dało początek kolejnym sukcesom.

Formacja ma na koncie siedem albumów. Zespół występuje w składzie: Pawel Gumola (wokal, gitara), Kamil Rogiński (bas), Radek Jarzyna (perkusja).