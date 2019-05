Pol'and'Rock Festival 2019: Chylińska, Maleńczuk i Jeżowska kolejnymi gwiazdami

Agnieszka Chylińska, Maciej Maleńczuk i... Majka Jeżowska dołączyli do składu tegorocznej edycji Pol'and'Rock Festival (dawny Przystanek Woodstock).

Agnieszka Chylińska zaśpiewa na Pol'and'Rock Festival 2019 /Łukasz Kalinowski / East News

Pol'And'Rock Festival (wcześniej znany pod nazwą Przystanek Woodstock) to największy w Polsce i jeden z największych w Europie festiwali muzycznych.

Jubileuszowa 25. edycja odbędzie się w dniach 1-3 sierpnia w Kostrzynie nad Odrą (woj. lubuskie).

Dotychczas ujawniono gwiazdy to m.in. Ziggy Marley, najstarszy syn Boba i Rity Marleyów, legenda thrash metalu Testament (USA), brytyjska grupa Skunk Anansie, międzynarodowa ekipa Gogol Bordello, metalowy Avatar ze Szwecji, amerykańska supergrupa Prophets Of Rage, reprezentanci southern rocka - Black Stone Cherry, pochodzący z Francji Perturbator, punkowcy z The Adicts i The Casualties, metalcore'owcy z Australii - Parkway Drive oraz ich rodak Dub FX. Polscy przedstawiciele to metalowcy z Acid Drinkers i Decapitated, wracający po sześciu latach na darmowy festiwal happysad, Kult, Daria Zawiałow, Krzysztof Zalewski, Tulia, Carrantuohill, Ralph Kaminski, Sidney Polak, Renata Przemyk, Gooral, Bokka, Moskwa, Cyrk Deriglasoff i Witek Muzyk Ulicy.



Na czterech scenach zaprezentuje się kilkudziesięciu wykonawców z Polski i ze świata.

W ramach Akademii Sztuk Przepięknych odbędą się spotkania z wybitnymi osobistościami świata kultury, polityki i sportu, którzy będą mogli spotkać się z festiwalowiczami. Uczestnicy Festiwalu będą także mogli brać udział w różnych formach warsztatów artystycznych oraz angażować się w szereg inicjatyw społecznych i obywatelskich. Jak co roku zaprezentują się liczne organizacje pożytku publicznego, realizowanych będzie cała gama projektów edukacyjnych oraz sportowych.

Jurek Owsiak ogłosił, że do składu festiwalu dołączają polscy wykonawcy: Agnieszka Chylińska, Maciej Maleńczuk i Majka Jeżowska.

Agnieszka Chylińska zaistniała na naszej scenie w połowie lat 90. jako wokalistka rockowej grupy O.N.A. Od 2003 r. występuje solo.

W Kostrzynie nad Odrą pojawi się na Dużej Scenie 3 sierpnia o godz. 19:00 i zaprezentuje materiał z m.in. ostatniej płyty "Pink Punk" z października 2018 r.

Wie, jak zwrócić uwagę mediów. Wszystkie przemiany Agnieszki Chylińskiej 1 13 Agnieszka Chylińska to jedna z największych gwiazd polskiego show-biznesu. Wokalistka i autorka tekstów zasłynęła jako głos grupy O.N.A. Po zakończeniu działalności przez zespół piosenkarka skupiła się na własnej karierze. Autor zdjęcia: Mikulski Źródło: AKPA 13

Maciej Maleńczuk, jeden z najbardziej ekscentrycznych i charakterystycznych artystów polskiej sceny zaprasza na retrospektywny recital z udziałem sekcji rytmicznej. Koncert odbędzie na ASP w nocy z 1 na 2 sierpnia o godz. 3:10.



Na Pol'and'Rock wokalista zaprezentuje recital stanowiący retrospekcję dotychczasowych dokonań, uzupełniony sekcją rytmiczną. Publiczność będzie miała szansę usłyszeć zarówno mniej znane pieśni uliczne, jak również utwory, które przysporzyły artyście wielu fanów: "Ostatnia nocka", "Tango Libido", "Sługi za szlugi".

"A ja wole moją mamę", "Marzenia się spełniają" i "Wszystkie dzieci nasze są" - praktycznie każdy zna autorkę tych nuconych do dziś przebojów. Głos Majki Jeżowskiej - ciepły i pełny radości - od lat porywa do wspólnej zabawy najmłodszych widzów, a w tym roku będzie porywał też uczestników festiwalu w Kostrzynie nad Odrą.

Majka Jeżowska, choć znana jest przede wszystkim z twórczości dedykowanej dzieciom, działa również w obszarze szeroko ujmowanego popu. To ją słyszymy kompozycjach Krzesimira Dębskiego do filmów "Kingsajz" i "Deja vu".

Jeżowska jest kompozytorką, autorką widowisk muzycznych ("Majkowe studio nagrań" , "Kochaj czworonogi"), producentką, a także szefową własnej firmy fonograficznej Ja-Majka Music.

Majka Jeżowska Band zagra 3 sierpnia o godz. 17:20 na Małej Scenie Pol'and'Rock Festival.