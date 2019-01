Pol'and'Rock Festival 2019: Avatar kolejną gwiazdą

Jurek Owsiak ujawnił kolejną gwiazdę tegorocznej edycji Pol'and'Rock Festival - to metalowcy z szwedzkiej formacji Avatar.

Avatrar w akcji /Shirlaine Forrest/WireImage /Getty Images

Pol'And'Rock Festival (wcześniej znany pod nazwą Przystanek Woodstock) to największy w Polsce i jeden z największych w Europie festiwali muzycznych.

Jubileuszowa 25. edycja odbędzie się w dniach 1-3 sierpnia w Kostrzynie nad Odrą (woj. lubuskie).

Na czterech scenach zaprezentuje się kilkudziesięciu wykonawców z Polski i ze świata.

Do tej pory ujawniono, że zagrają Ziggy Marley, najstarszy syn Boba i Rity Marleyów, oraz brytyjska grupa Skunk Anansie.

Kolejną gwiazdą będą Szwedzi z zespołu Avatar, kontynuujący promocję swojego siódmego albumu "Avatar Country" ze stycznia 2018 r. Ich koncert na Pol'and'Rock odbędzie się 1 sierpnia na Dużej Scenie.



"Król jest wieczny. Państwo Avatar jest nieskończone. Jednak cykle promocji albumu przychodzą i odchodzą. Mimo, że legendy nie umierają, sagi dobiegają końca. Nie jesteśmy jeszcze w tym punkcie, jednak do niego się zbliżamy. Podczas gdy mroczne siły powoli zamglą nam umysły, wzywamy Was do świętowania Królestwa Avatar zanim jego drzwi się zamkną i będziemy musieli rozpocząć ekspansję na nowych terenach. Dołączcie do nas, a wspólnie zbudujemy wspomnienia na wieki" - czytamy w ogłoszeniu.

Płytę "Avatar Country" wyprodukował Jay Ruston (Stone Sour, Anthrax, Steel Panther). Nagrania odbyły się latem 2017 r. w studiu Spinroad w rodzinnym Goeteborgu.

Od 2012 w skład grupy wchodzą wokalista Johannes Eckerström, perkusista John Alfredsson, gitarzyści Jonas Jarlsby i Tim Öhrström oraz basista Henrik Sandelin.

Dodajmy, że Avatar 2 lutego zagra w Klubie Stodoła w Warszawie.



"Avatar Country" promował singel "A Statue Of The King". Widowiskowy teledysk do tego utworu (w reżyserii Johana Carléna) możecie sprawdzić poniżej:

Clip Avatar A Statue Of The King

W ramach Akademii Sztuk Przepięknych odbędą się spotkania z wybitnymi osobistościami świata kultury, polityki i sportu, którzy będą mogli spotkać się z festiwalowiczami. Uczestnicy Festiwalu będą także mogli brać udział w różnych formach warsztatów artystycznych oraz angażować się w szereg inicjatyw społecznych i obywatelskich. Jak co roku zaprezentują się liczne organizacje pożytku publicznego, realizowanych będzie cała gama projektów edukacyjnych oraz sportowych.

Organizatorem imprezy jest Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, która w ten sposób pragnie podziękować polskiej młodzieży za jej zaangażowanie w zimowy Finał WOŚP. Koncert jest niekomercyjny, niebiletowany, a środki na jego organizację zapewniają liczni sponsorzy. Festiwal nie może być i nie jest finansowany ze środków zebranych w czasie Finału WOŚP.