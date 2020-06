Pol'and'Rock 2020 w wersji online: happysad i RLO na Najpiękniejszej Domówce Świata

Grupy happysad i RLO (Romantycy Lekkich Obyczajów) zagrają podczas 26. edycji Pol'and'Rock Festival, która w całości odbędzie się online.

Jurek Owsiak ogłosił kolejnych uczestników Najpiękniejszej Domówki Świata /Tomasz Jastrzębowski / Reporter

W związku z pandemią koronawirusa tegoroczny Pol'and'Rock Festival odbędzie się w wersji online pod hasłem "Najpiękniejsza domówka świata" (30 lipca - 1 sierpnia).

W jej ramach na wirtualnych scenach grających od rana do późnego wieczora prezentowane będą zarówno materiały archiwalne, jak i występy zespołów, które miały w tym roku pojawić na Pol'and'Rock Festival.



Przed wybuchem pandemii organizatorzy ogłosili udział takich wykonawców, jak m.in. Dropkick Murphys ( posłuchaj! ), While She Sleeps ( sprawdź! ), King Gizzard & The Lizard Wizard, Clutch, Pidżama Porno, Tagada Jones, Jinjer, Rise of the Northstar, Pidżama Porno czy Ørganek ( posłuchaj przeboju "Czarna Madonna"! ).

W ramach Akademii Sztuk Przepięknych w wersji online odbędą się spotkania z aktorem Januszem Gajosem, rysownikiem i satyrykiem Andrzejem Mleczką, autorami cenionych filmów dokumentalnych: Ewą Ewart oraz braćmi Tomaszem i Markiem Sekielskimi.

Teraz Jurek Owsiak ogłosił pierwszych wykonawców, którzy zagrają live podczas transmisji ze studia w Warszawie.



Grupa happysad wystąpiła na festiwalu trzykrotnie, w 2013 roku powracając jako laureaci nagrody publiczności, czyli zwycięzcy plebiscytu Złotego Bączka. W 2019 r. zespół zagrał na Dużej Scenie wsparty gościnnie przez Darię Zawiałow i Mroza.

Koncert happysad będzie transmitowany na żywo ze studia w Warszawie 31 lipca, m.in. na profilu Pol'and'Rock Festival na Facebooku oraz na kanale KręciołaTV na YouTube.

Romantycy Lekkich Obyczajów to duet z Olsztyna, który tworzą Damian Lange i Adam Miller. W swojej twórczości łączą ze sobą skoczny folk, żywiołowy rock, piosenkę kabaretową oraz melodramatyczny pop.

Ciesząca się niesamowitym wsparciem rzeszy fanów kapela wzięła udział w Eliminacjach, walcząc z innymi kapelami o szansę na występ na Najpiękniejszym Festiwalu Świata. Duet zagrał na Małej Scenie Przystanku Woodstock w 2016 roku, a rok później pojawili się na scenie na Placu Defilad w Warszawie podczas jubileuszowego, 25. Finału WOŚP.