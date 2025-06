Wreszcie przyszła pora na gwiazdę tego wieczoru, czyli Poison Ruin . Tych, którzy jeszcze nie zapoznali się z ich twórczością, odsyłam do posłuchania ostatniej EP-ki "Confrere " i przeczytania mojego wywiadu z mózgiem zespołu Mac'iem Kennedym !

Już od pierwszych dźwięków "Pinnacle of Ecstasy " , zespół porwał publiczność w szaleńczą punkową zabawę. Rzeczywiście, Mac nie kłamał, cały set był nabuzowany energią i zawierał absolutnie minimalną ilość przerywników, potrzebnych do kontynuowania zabawy. Warto też wspomnieć o ich brzmieniu, bo tak dobrej jakości dźwięku na płytach nie doświadczycie!!! Z początku obawiałem się, jak materiał obdarty z ich charakterystycznego lo-fi'owego brzmienia wypadnie na żywo i absolutnie się nie zawiodłem.

Przeszliśmy przez "Torture Chamber", Confrere", czy "Sanctuary" , a solidnie rozgrzana publiczność tak się bawiła, że aż latały butelki. Potłuczone szkło pośród skaczących w moshpicie fanów nie brzmi, jak najbezpieczniejsza rzecz na świecie, ale zdecydowana większość reagowała na to bardzo szybko, pozbywając się zagrożenia z podłogi. Od Poison Ruin dostaliśmy bardzo przekrojową setlistę, pokrywającą wszystkie ich wydawnictwa.

Show wzbogacony był cudownymi syntezatorowymi przerywnikami, które choć może nie wprowadzały mnie w inny świat, tak jak dzieje się to przy odsłuchu płyty, wciąż stanowiły ważny element występu i dały moment na wzięcie głębokiego oddechu. Dawno nie wyszedłem z koncertu z tak obolałą szyją, ale to tylko świadczy o tym, jak dobrze się bawiłem! Po pierwszym występie Poison Ruin w Polsce, z niecierpliwością czekam na kolejne, a na ten moment wracam do słuchania ich w cyfrze.