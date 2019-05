Podsiadło, Koteluk i Uniatowski: Kolejni artyści dołączają do Wodecki Twist Festiwal!

Wodecki Twist Festiwal zbliża się wielkimi krokamii. Do jego gości dołączają Dawid Podsiadło, Mela Koteluk, Sławek Uniatowski, Andrzej Lampert i Kuba Badach.

Gwiazdy ponownie oddadzą hołd Zbigniewowi Wodeckiemu /Adam Staśkiewicz / East News

Po ubiegłorocznej, pierwszej edycji festiwalu Fundacja im. Zbigniewa Wodeckiego zaprasza na drugą odsłonę wydarzenia. W trakcie trzech festiwalowych dni, w najpiękniejszych krakowskich salach koncertowych i przestrzeniach, wystąpi plejada polskich i międzynarodowych gwiazd.

Wideo Wodecki Twist Festival - gwiazdy w hołdzie Zbigniewowi Wodeckiemu (Dzień Dobry TVN/x-news)

Reklama

Drugą edycję Wodecki Twist Festiwal otworzy 7 czerwca koncert poświęcony trąbce. Trąbka, to - obok skrzypiec - jeden z dwóch najważniejszych instrumentów w twórczości Zbigniewa Wodeckiego. Jedną z gwiazd koncertu będzie Chris Botti, mistrz smooth-jazzowego brzmienia i jeden z najpopularniejszych instrumentalistów gatunku.

Dzień później, 8 czerwca w Centrum Kongresowym ICE Kraków odbędzie się uroczysta gala zatytułowana "Chwytaj dzień". Usłyszymy na niej niebanalne głosy należące do najpopularniejszych obecnie nazwisk na polskiej scenie muzycznej. To artyści odnoszący sukcesy, wyróżniający się charyzmą i energią.



Wodecki Twist Festiwal - Gwiazdy dla Zbyszka (8 czerwca 2018 r.) 1 17 Grzegorz Turnau, Kuba Badach, Daria Zawiałow, Alicja Majewska, Jacek Wójcicki Autor zdjęcia: Źródło: AKPA 17

Zaproszenie do udziału w koncercie do tej pory przyjęli już m.in.: Anna Maria Jopek, Urszula Dudziak, Matt Dusk, Brodka, Aga Zaryan, JNR Robinson, Gaba Kulka, Igor Herbut i Alicja Majewska, do których dołączają teraz Dawid Podsiadło, Sławek Uniatowski, Andrzej Lampert oraz Mela Koteluk. Usłyszymy ich w pełnym niespodzianek repertuarze opartym na ulubionych standardach i przebojach Zbigniewa Wodeckiego. Kierownictwo muzyczne nad koncertem objął wybitny polski kompozytor, pianista i dyrygent Krzysztof Herdzin.

Wideo Anna Rusowicz: Taki jaki był Zbigniew Wodecki, taka jest atmosfera za kulisami (Dzień Dobry TVN/x-news)

Wśród gwiazd, które dołączą do nas podczas festiwalu, jest także Kuba Badach. Artysta wraz ze swoim zespołem wystąpi 7 czerwca na plenerowej scenie przed Forum Przestrzenie - podczas koncertu "Jazz, Big Bit, Rock&Roll" w ramach "Wodecki Twist Festiwal: Wyspa Muzyki".