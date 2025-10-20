Polscy fani Pitbulla latami czekali na jego powrót do naszego kraju. W czerwcu bieżącego roku amerykański raper po ponad dekadzie nieobecności zawitał z trasą koncertową "Party After Dark Tour" do Polski i zagrał aż dwa koncerty na krakowskiej Tauron Arenie (23 i 24 czerwca). Bilety na oba wydarzenia rozeszły się w błyskawicznym tempie, a i tak tysiące osób nie dało rady zdobyć upragnionej wejściówki.

Wszystko wskazuje na to, że ci, którym szczęście ostatnim razem nie dopisało, będą mieli okazję pójść na kolejny koncert Pitbulla w Polsce! Fani mają teorię, że raper już niedługo powróci do naszego kraju i tym razem da show na obiekcie mieszczącym ogromną ilość uczestników - na największym stadionie w kraju. Spekulacje pojawiły się zaraz po tym, jak firma Live Nation Polska opublikowała tajemniczą zapowiedź.

Pitbull wróci do Polski i zagra na stadionie? Po tym wpisie fani nie mają wątpliwości!

W mediach społecznościowych agencji organizującej koncerty pojawiło się zdjęcie Stadionu PGE Narodowego w Warszawie, nad którym przelatuje samolot z przyczepionym do ogona wielkim banerem z napisem "Dale!". Wierni fani Pitbulla prędko rozpoznali, że jest to słynny okrzyk gwiazdora, którym zachęca publiczność na koncertach do szaleństwa i zabawy. Raper często używa hiszpańskiego zwrotu także w swoich przebojach.

Choć szczegóły wydarzenia nie są jeszcze znane, internauci nie mają wątpliwości, że koncert Pitbulla na Stadionie PGE Narodowym zostanie niedługo ogłoszony. Wielu fanów uważa, że będzie to jedno z największych wydarzeń 2026 r. w Polsce.

"Myślę, że śmiało może trzy koncerty na Narodowym zrobić i tak będzie Sold Out", "Król powraca", "Ja nie wierzę, marzenia się spełniają", "Ale poproszę od razu kilka terminów, bo to się wyprzeda od razu", "Raz przyjechał i mu się najwidoczniej spodobało", "Król złoty wysłuchał błagań swych poddanych!", "Będzie polowane" - piszą zachwyceni słuchacze w komentarzach pod wpisem Live Nation.

Edyta Herbuś zaskoczyła w namiętnym duecie! "To naprawdę bardzo smaczne" Polsat