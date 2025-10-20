Polscy fani Pitbulla latami czekali na jego powrót do naszego kraju. W czerwcu bieżącego roku amerykański raper po ponad dekadzie nieobecności zawitał z trasą koncertową "Party After Dark Tour" do Polski i zagrał aż dwa koncerty na krakowskiej Tauron Arenie (23 i 24 czerwca). Bilety na oba wydarzenia rozeszły się w błyskawicznym tempie, a i tak tysiące osób nie dało rady zdobyć upragnionej wejściówki.

Pitbull zapowiada koncert na PGE Narodowym!

Wszyscy ci, którym szczęście ostatnim razem nie dopisało, w przyszłym roku będą mieli okazję pójść na kolejny koncert Pitbulla w Polsce! Amerykański gwiazdor właśnie zapowiedział europejską odsłonę trasy "I'm Back! Tour", która rozpocznie się 23 czerwca w 3Arena w Sztokholmie, a następnie obejmie miasta takie jak: Nicea, Arnhem, Ryga czy Budapeszt, by zakończyć się 31 lipca na stadionie Darius and Girenas w Kownie. Jednym z przystanków tournee będzie także Warszawa - 23 lipca 2026 r. raper zaprezentuje się na Stadionie PGE Narodowym!

Gościem specjalnym wydarzenia będzie Lil Jon - amerykański raper znany m.in. z przeboju "Turn Down For What".

Trasa "I'm Back! Tour" ponownie ma być wielką celebracją czystej, imprezowej energii, którą Pitbull dzielił się z fanami już podczas "Party After Dark Tour". Po ogromnym sukcesie wyprzedanego w całości poprzedniego tournee raper idzie za ciosem i zaprasza słuchaczy na jeszcze większe widowiska, z zapierającą dech oprawą wizualną, imponującą pirotechniką oraz żywiołowymi hitami, których teksty zna każdy.

Bilety na koncert Pitbulla w Warszawie

Bilety na trasę "I'm Back! Tour" będzie można zdobyć już za kilka dni - 22 października, o godzinie 12:00, rusza oficjalna przedsprzedaż na stronie artysty. Dodatkowe przedsprzedaże potrwają jeszcze przez cały tydzień (m.in. 23 października dla użytkowników Spotify oraz klientów Ticketmaster), a sprzedaż ogólna rozpocznie się w piątek, 24 października, o godzinie 12:00 na stronie LiveNation.pl.

Fani Pitbulla przewidzieli koncert w Polsce? Wszystko za sprawą jednego wpisu Live Nation!

Fani Pitbulla już wcześniej mieli teorię, że raper niedługo powróci do naszego kraju i tym razem da show na o wiele większym obiekcie. Spekulacje pojawiły się zaraz po tym, jak firma Live Nation Polska opublikowała tajemniczą zapowiedź.

W mediach społecznościowych agencji organizującej koncerty pojawiło się zdjęcie Stadionu PGE Narodowego w Warszawie, nad którym przelatuje samolot z przyczepionym do ogona wielkim banerem z napisem "Dale!". Wierni fani Pitbulla prędko rozpoznali, że jest to słynny okrzyk gwiazdora, którym zachęca publiczność na koncertach do szaleństwa i zabawy. Raper często używa hiszpańskiego zwrotu także w swoich przebojach.

"Myślę, że śmiało może trzy koncerty na Narodowym zrobić i tak będzie Sold Out", "Król powraca", "Ja nie wierzę, marzenia się spełniają", "Ale poproszę od razu kilka terminów, bo to się wyprzeda od razu", "Raz przyjechał i mu się najwidoczniej spodobało", "Król złoty wysłuchał błagań swych poddanych!", "Będzie polowane" - pisali zachwyceni słuchacze w komentarzach pod wpisem Live Nation.

