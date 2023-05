Piotr Cugowski to polski muzyk, a także współzałożyciel i wokalista zespołu Bracia , który działał do 2019 roku. Grupa wydała sześć albumów studyjnych i wylansowała takie hity, jak "Nad przepaścią" , "Za szkłem", "Po drugiej stronie chmur" czy "Wierzę w lepszy świat" .

Piotr Cugowski rozpoczął działalność solową w 2019 roku. Jego debiutancką płytę zatytułowaną "40" promowały utwory "Kto nie kochał" , "Daj mi żyć", "Zostań ze mną" oraz "Takich jak my nie znał świat". Album sprzedał się w liczbie ponad 15 tys. egzemplarzy i tym samym uzyskał status złotej płyty.

Koncerty Piotr Cugowskiego cieszą się sporym zainteresowaniem. Fani artysty chcą dowiedzieć się, gdzie wystąpi Piotr Cugowski w najbliższym czasie. Przedstawiamy aktualne daty, godziny i miejsca koncertów artysty w 2023 roku.

Kiedy i gdzie wystąpi Piotr Cugowski? Koncerty w maju, czerwcu i lipcu

W czerwcu Piotr Cugowski zagra łącznie pięć koncertów. 3 czerwca wokalista pojawi się w Nowym Wiśniczu, gdzie wystąpi jako gwiazda wieczoru podczas Jarmarku Wiśnickiego. Kolejnym przystankiem podczas trasy koncertowej Piotra Cugowskiego będzie Kolbuszowa (11.06) i występ na terenie basenu "Fregata".

Kiedy i gdzie wystąpi Piotr Cugowski w czerwcu? Już 17 czerwca muzyk zagra koncert w Starogardzie Szczecińskim na stadionie przy ul. Olimpijczyków Stargardzkich. Dzień później Cugowski wystąpi przed publicznością w Nowej Dębie, a 24 czerwca pojawi się w Lubinie na tamtejszych błoniach.

Z kolei w lipcu występy Piotra Cugowskiego na żywo będzie można zobaczyć w Chocianowie (01.07) i Pszczewie (23.07).

Kiedy i gdzie wystąpi Piotr Cugowski? Koncerty w sierpniu i wrześniu

Koncertowanie w sierpniu Piotr Cugowski rozpocznie od występu w Janowie Lubelskim przy okazji Festiwalu Oręża Polskiego (13.08). Następnie artysta pochodzący z Lublina zaprezentuje się w Sandomierzu na Dziedzińcu Zamku (24.08), Połańcu (26.08) oraz Radawcu Dużym (27.08) na lotnisku sportowym Aeroklubu.

Kiedy i gdzie wystąpi Piotr Cugowski we wrześniu? W tym miesiącu artysta pojawi się w Rokietnicy - 2 września. Dzień później zagra w Starachowicach na terenie MOSiR przy ul. Szkolnej 14. Największym wydarzeniem września będzie występ Piotra Cugowskiego w Gdańsku podczas The Legend of Rock Symphonic. Impreza odbędzie się 30 września w Ergo Arenie.

Zdjęcie Piotr Cugowski w 2023 roku zagra koncerty w kilkudziesięciu polskich miastach / WOJCIECH STROZYK/REPORTER / East News

Kiedy i gdzie wystąpi Piotr Cugowski? Koncerty w październiku i listopadzie

Dwa ostatnie koncerty Piotra Cugowskiego w 2023 roku są zaplanowane w październiku i listopadzie. Oba występy będą miały miejsce podczas widowiska pt. "Symphonica". Piotr Cugowski pojawi się w Krakowie na scenie Nowohuckiego Centrum Kultury. To 13 października o godz. 20. Z kolei w listopadzie artysta zagra w Olsztynie w Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii im. Feliksa Nowowiejskiego. Ten występ będzie można zobaczyć na żywo 18 listopada o godz. 19.

Zdjęcie Piotr Cugowski / Mateusz Grochocki/Dzien Dobry TVN/East News / East News

