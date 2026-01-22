"Pieśni Współczesne - Antologia". Niezwykły koncert już niedługo na Stadionie Śląskim

"Wszystko zaczęło się od potrzeby opowiedzenia historii inaczej - z szacunkiem do tradycji i otwartością na eksplorowanie nowych muzycznych gatunków, ale też bez pośpiechu i kalkulacji pod streamingowe algorytmy. Tak właśnie narodził się projekt Miuosha i Zespołu Śląsk - 'Pieśni Współczesne', który szybko podbił serca słuchaczy w całej Polsce, stając się jednym z najważniejszych wydarzeń muzycznych ostatnich lat. 20 czerwca na Superauto.pl Stadionie Śląskim w Chorzowie ta opowieść znajdzie swój wielki finał podczas wyjątkowego spektaklu 'Pieśni Współczesne - Antologia' z udziałem najważniejszych polskich artystów" - czytamy w zapowiedzi koncertu.

"Ten projekt żyje w trochę inny sposób niż pozostałe. Ma specyficzną moc, brzmienie i uderza w zupełnie nowy sposób zarówno w słuchaczy, jak i wykonawców. Wszyscy zaangażowani w niego wokaliści i muzycy oddają się swojemu fragmentowi tej muzycznej podróży w sposób totalny. Razem tworzymy nowe - zarówno dla nich, jak i dla mnie" - tak o projekcie z Zespołem Śląsk mówi Miuosh.

"Pieśni Współczesne - Antologia". Co już wiemy o koncercie?

Przypomnijmy, że Miuosh wypełnił Stadion Śląski w 2019 roku z projektem "Scenozstąpienie", gromadząc na widowni 40 tysięcy fanów. Teraz powraca, zapowiadając, że podczas koncertu "Pieśni Współczesne - Antologia" widzowie będą świadkami "wyjątkowej muzycznej opowieści". Tworzona jest specjalna scenografia i oprawa wizualna, a na scenie pojawi się łącznie ponad 130 artystów.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Krzysztof Zalewski, Kwiat Jabłoni, Paweł Domagała, Ralph Kaminski, Kayah, Natalia Szroeder, Błażej Król, Natalia Grosiak, Igor Herbut, Igo, Laboratorium Pieśni, Maciej Musiałowski, Tomasz Organek, Julia Pietrucha, Dawid Tyszkowski, Wiktor Waligóra oraz Piotr Zioła.

"Każdy z zaangażowanych w projekt artystów współtworzy to wszystko od samego początku. Nie jest tylko 'wykonawcą' - jest częścią tego projektu, głosem tych emocji i mocno utożsamia się z tym, o czym śpiewa. Każdy koncert z nimi to dla mnie wyjątkowe przeżycie - nie jestem sobie w stanie wyobrazić tego, co będziemy czuć podczas tego największego wydarzenia" - zapowiada Miuosh.

Bilety na wydarzenie są jeszcze dostępne, a ceny zaczynają się od 140zł.

